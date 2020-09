Mundo O príncipe Harry e Meghan Markle teriam violado acordo de saída da família real ao comentarem a eleição americana

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2020

Casal teria que ser politicamente neutro, dizem assessores da monarquia. (Foto: Reprodução)

De acordo com o “Daily Mail”, os comentários feitos pelo príncipe Harry e Meghan Markle sobre a eleição presidencial americana podem arriscar ainda mais a ligação do casal com a monarquia. Fontes ligadas à realeza britânica estariam discutindo como distanciar ainda mais os dois da família real.

Em sua mensagem, Harry e Meghan conclamaram os eleitores americanos a “rejeitarem o discurso de ódio, a desinformação e a negatividade on-line” na “eleição mais importante de nossa vida”. Segundo assessores da realeza, a intervenção eleitoral teria violado o acordo de saída da família real, firmado em março pelo casal, que estabelece que os membros da monarquia britânica deveriam ser politicamente neutros. De acordo com a mesma fonte, esse trato teria sido quebrado com as declarações.

Os comentários, tecidos em um especial da rede ABC e da revista “Time”, foram amplamente interpretados como um golpe para o presidente dos EUA, Donald Trump.

Resposta

Donald Trump não gostou de ver Meghan Markle dizer, em vídeo produzido pela revista “Time”, que a eleição presidencial de 2020 “é a mais importante de nossas vidas”, por isso era importante que todos votassem (o voto, nos EUA, não é obrigatório). A mensagem, que foi vista como um endosso à candidatura de Joe Biden, enfureceu o atual presidente.

Perguntado sobre o que achou da mensagem da duquesa de Sussex, ele manteve o estilo raivoso de sempre. “Não sou fã dela”, disse Trump numa coletiva de imprensa na Casa Branca. “E eu diria isso – e ela provavelmente já ouviu isso – mas desejo muita sorte a Harry, porque ele vai precisar.”

Meghan e Harry apareceram num especial da rede ABC e da revista “Time” e mandaram uma mensagem direto do jardim de sua nova casa, em Los Angeles.

“A cada quatro anos, ouvimos a mesma coisa, que esta é a eleição mais importante de nossa vida”, disse Meghan. “Mas esta é. Quando votamos, nossos valores são colocados em prática e nossas vozes são ouvidas. Sua voz é um lembrete de que você é importante, porque você importa e merece ser ouvido. ”

Segundo o protocolo real, é proibido que membros da família se envolvam em questões políticas, mas, desde que os Sussex saíram da linha de frente da realeza, eles têm vocalizado cada vez mais suas posições em relações a temas que antes não eram falados por seus parentes.

Harry, que não vota nos Estados Unidos por não ser cidadão americano e nunca votou na Inglaterra por ser príncipe, também falou sobre a importância do combate ao discurso de ódio.

“Quando o mal supera o bem, para muitos, quer percebamos ou não, isso corrói nossa capacidade de ter compaixão e nossa capacidade de nos colocar no lugar de outra pessoa. Porque quando uma pessoa compra a negatividade online, os efeitos são sentidos de forma exponencial. É hora de não apenas refletir, mas agir ”, disse ele. “À medida que nos aproximamos de novembro, é vital que rejeitemos o discurso de ódio, a desinformação e a negatividade online.”

