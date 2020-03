Notícias O Procon de Porto Alegre explica o que deve ser feito em situações de cancelamento de viagem por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

Hipóteses incluem manutenção do crédito, alteração do destino, adiamento e cancelamento sem multa. (Foto: Reprodução)

Nas últimas semanas, o número de casos de pessoas infectadas pelo coronavírus tem aumentado em nível global. E essa expansão é acompanhada por “efeitos colaterais” como o receio por parte de quem tem viagem marcada para locais que estão no mapa de risco da doença, motivando desistências e cancelamentos de viagens. Para ajudar os consumidores com dúvidas, o Procon de Porto Alegre detalha o que deve ser feito nesse tipo de situação.

O órgão municipal utiliza a lista de países monitorados pelo Ministério da Saúde para delimitar a sua linha de esclarecimento junto aos consumidores. “Independente do destino da viagem, todos os casos recebidos são analisados, com o objetivo de apurar alguma peculiaridade que possa indicar risco à vida, saúde e segurança, considerando o que diz o CDC [Código de Defesa do Consumidor]”, explica a diretora-executiva do órgão, Fernanda Borges.

“A legislação assegura como direito básico à proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos”, complementa. Ainda segundo ela, as principais indicações do Procon local se baseiam na negociação para a manutenção do crédito, alteração do destino, adiamento da viagem ou até mesmo o cancelamento sem multa:

“A nossa orientação para os consumidores, empresas aéreas e agências de viagens é a busca pela harmonização das relações de consumo, levando em consideração a boa-fé de ambas as partes quando é realizada a contratação do serviço. O Procon de Porto Alegre está à disposição dos moradores da capital gaúcha para auxiliá-los no esclarecimento de dúvidas e registro de reclamações”.

Direitos

Confira, a seguir, os procedimentos esperados para situações envolvendo o cancelamento de viagens:

– As companhias devem garantir o crédito ao consumidor, corrigido monetariamente, do valor integral que foi investido na viagem, de modo que possa ser utilizado no período de até 12 meses, a contar da data da aquisição, sem cobrança de multa;

– Também devem oferecer a possibilidade de alteração de destino, com adequação dos valores que devem ser devolvidos pelo fornecedor ou complementados pelo consumidor, sem cobrança de multa;

– Outra possibilidade é o adiamento da viagem para outro período definido, sem cobrança de multa;

– Não havendo interesse, por parte do consumidor, nas soluções anteriores, as companhias devem assegurar o cancelamento da viagem, sem pagamento de multa, para aqueles destinos que se encontram na lista de “países monitorados” pelo Mistério da Saúde.

Atendimento

O atendimento do Procon Porto Alegre é exclusivo para residentes no município, que podem registrar reclamações pessoalmente na Rua dos Andradas nº 686 (térreo), próximo à Casa de Cultura Mário Quintana e à rua Bento Martins (Centro Histórico). Ou então diretamente por meio do atendimento eletrônico no site www.portoalegre.rs.gov.br/procon.

Funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, o órgão municipal de defesa do consumidor distribui 80 fichas diárias, com chamada por ordem de chegada. O consumidor também pode realizar o agendamento prévio para o atendimento presencial no site, onde são fornecidas 11 senhas por dia para essa finalidade.

(Marcello Campos)

