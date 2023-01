Política O procurador-geral da União confirmou que o governo vai pedir a exclusão de postagens que considerar desinformativas

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2023

Assunto tem causado polêmica sobre qual conceito será adotado para definir o que é ou não desinformação. (Foto: Reprodução)

O procurador-geral da União, Marcelo Eugênio, confirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai atuar para pedir a exclusão de postagens que considerar desinformativas. O assunto tem causado polêmica sobre qual conceito será adotado para definir o que é ou não desinformação e abriu discussão a respeito do risco de censura nas redes sociais.

O próprio perfil oficial da Secretaria de Comunicação da Presidência no Twitter, no entanto, tem sido alvo de críticas por compartilhar informações que podem ser classificadas como inverídicas. Na última quarta-feira (25), por exemplo, o governo postou um banner no qual afirma não haver risco de prejuízo nos financiamentos de obras no exterior pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

“Os acordos têm garantias, seguro e há uma larga tradição de receber o que emprestou”, diz a imagem. A publicação principal alcançou 170 mil visualizações, às 17 horas. “Mas isso é falso. Risco existe. Pode ser pequeno, mas está lá”, escreveu o economista e colunista do Estadão Pedro Nery ao compartilhar a publicação.

A página oficial do Palácio do Planalto também já tratou como “golpe” o impeachment de Dilma Rousseff, que seguiu os trâmites constitucionais. O PSDB foi à Justiça para questionar o governo. “Afirmar que o impeachment de Dilma se constituiu em ‘golpe’ é ato desprovido de verdade. Golpe, no sentido político, é aquele em que os representantes eleitos são destituídos de seu cargo fora das regras previstas na Constituição”, destacou o partido.

No governo Jair Bolsonaro, o compartilhamento de notícias falsas era rotina, tanto que, à época, se formou o chamado “gabinete do ódio”, com o objetivo de disseminar informações enviesadas. Foi nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens que apoiadores do ex-presidente articularam os atos extremistas do último dia 8, quando vândalos invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal.

