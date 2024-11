Economia O programa Minha Casa, Minha Vida pode chegar a 2,3 milhões de unidades construídas até o fim de 2026

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O ministro Jader Filho lembrou que o programa tem sido um dos principais motores da construção civil no Brasil. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, afirmou na quinta-feira (14) que o programa Minha Casa, Minha Vida pode chegar a 2,3 milhões de unidades construídas até o fim de 2026 em função do ritmo atual. A meta atual, lembrou, é de 2 milhões de unidades contratadas até o fim de 2026.

“Já ultrapassamos a metade da meta para 2026. Tínhamos até terça-feira (12) 1,135 milhão de novas unidades contratadas, fora a retomada de obras que estavam paralisadas. E essa meta de 2 milhões deve, sim, ser ultrapassada. Acreditamos que podemos chegar a 2,3 milhões”, disse o ministro. Ele falou a jornalistas no Rio de Janeiro, em evento relacionado ao G-20.

Jader Filho lembrou que o programa tem sido um dos principais motores da construção civil no Brasil e que seguirá sendo porque ainda há um déficit habitacional no Brasil entre 6 e 7 milhões de unidades habitacionais.

Perguntado se o corte de gastos estudado pelo governo federal pode afetar a pasta das Cidades, Jader Filho disse que essa discussão ainda não chegou até ele, mas que, se for “imperativo” para o governo, o ministério fará a sua “contribuição”. Ele disse que as contas da pasta estão “ajustadas”.

“Entendemos que as contas do ministério estão bem ajustadas. No nosso entender, não há hoje dentro do Ministério das Cidades nenhuma gordura que possa ser colocada nisso (corte de gastos). Mas eu acho que nós, como governo, temos de estar unidos no processo de sinalizar para o Brasil que o governo do presidente Lula tem responsabilidade com as contas públicas.”

Em um evento de entrega de moradias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovou o desafio e corroborou que os esforços para que isso ocorra continuem a todo vapor. “Só faltam dois anos e três meses para terminar o meu mandato, Jader. Então você trate de trabalhar, trate de contratar, porque nós queremos fazer mais do que os 2 milhões que nós prometemos. Agora é casa com Zona Viva, é casa com biblioteca. E ainda vai chegar o dia que vamos colocar piscina nesses residenciais”, reforçou no encontro em Fortaleza, no Ceará.

O evento marcou a entrega de uma biblioteca dentro do residencial cearense. O objetivo é que, a partir de agora, todas as moradias do Minha Casa, Minha Vida tenham com um local para leitura. O espaço foi montado a pedido do presidente Lula, em parceria com o governo estadual, no âmbito do programa Zona Viva, iniciativa que promove cultura, esporte e lazer aos moradores dos empreendimentos.

Qualidade de vida

De acordo com o ministro Jader Filho, além da educação, o Minha Casa, Minha Vida tem potencial para gerar mais benefícios para o brasileiro. “Com o apoio de mais ministérios, os polos de desenvolvimento social podem se multiplicar por conjuntos habitacionais ao redor do Brasil. Onde esses polos existem, a violência diminui, a sociedade aumenta e as crianças ficam onde têm que ficar”, analisou.

“Estamos trabalhando em duas frentes. Primeiro, retomando as unidades habitacionais que estavam paralisadas. Mas também ampliando o processo de contratações. Isso faz com que a gente consiga gerar empregos, gerar renda. Para se ter ideia, no âmbito da construção civil, estamos chegando quase a pleno emprego”, comemorou o ministro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/o-programa-minha-casa-minha-vida-pode-chegar-a-23-milhoes-de-unidades-construidas-ate-o-fim-de-2026/

O programa Minha Casa, Minha Vida pode chegar a 2,3 milhões de unidades construídas até o fim de 2026

2024-11-16