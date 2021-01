Esporte O PSG planeja contratar o lateral brasileiro Emerson, que pertence ao Barcelona

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Emerson está emprestado ao Betis. (Foto: Real Betis/ Divulgação)

O PSG pode contar com o reforço de um brasileiro na próxima temporada. O clube tem interesse na contratação do lateral-direito Emerson, que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Real Betis.

A publicação informa que o time francês busca um substituto para Alessandro Florenzi. O jogador está emprestado pela Roma até o final da temporada e não deve seguir no Paris Saint-Germain. Além disso, os catalães não pretendem utilizar Emerson na próxima campanha. O Barça conta com Sergi Roberto para a posição e acertou a chegada do jovem Sergiño Dest como opção. Assim, o Paris pode viabilizar a negociação sem grandes dificuldades.

Revelado pela Ponte Preta, Emerson foi contratado pelo Barcelona em 2019, após passagem de destaque pelo Atlético-MG. No entanto, não chegou a jogar pelo time azul-grená e foi emprestado ao Real Betis. Ao todo, o lateral fez 45 jogos e marcou quatro gols pelo novo clube.

Mbappé

O treinador argentino aposta no ‘especial’ Mbappé para conquistar sua primeira vitória pelo novo clube e fazer o Paris decolar. Artilheiro da competição, Mbappe marcou 12 gols em 14 partidas na Ligue 1 nesta temporada, mas não vive um bom momento. Na França, muitos acreditam que essa queda de rendimento esteja atrelada a um esgotamento físico do francês. Enquanto isso, Pochettino, que ainda não pode contar com Neymar, sabe que para o PSG vencer, terá de recuperar o bom futebol do jovem atacante.

Após sua estreia à frente do Paris, com um empate em 1 a 1 com o Saint-Etienne, o treinador argentino afirmou que Mbappé precisa melhorar. E o comandante espera que isso aconteça já nesta rodada, no duelo diante do Brest.

“É uma questão sobre um jogador especial. Ele voltou em boa forma depois da pausa de fim de ano, com um estado de espírito muito bom. Ele é o artilheiro do campeonato, esperamos que se divirta e encontre o desempenho de que é capaz”, destacou o técnico.

Pochettino, que assumiu a equipe após a demissão de Thomas Tuchel, foi jogador do PSG entre 2001 e 2003. Portanto, esse será o retorno do argentino ao Parc des Princes após quase duas décadas. Além disso, ele também busca sua primeira vitória como treinador da equipe, o que pode ter um gosto ainda mais especial sob tais condições.

Além disso, a equipe já olha para o duelo contra o Barcelona, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, que acontece no início de fevereiro. A expectativa é de que Neymar já esteja de volta para reencontrar Lionel Messi em um dos duelos mais esperados desta fase da competição.

Independentemente disso, Pochettino sabe que o Paris precisa chegar embalado para o confronto e para isso, os gols do ‘especial’ Mbappé serão fundamentais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte