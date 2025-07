Rio Grande do Sul “O que aconteceu não pode ser naturalizado”, diz o governador Eduardo Leite sobre ataque em uma escola no RS

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2025

Governador Eduardo Leite expressou solidariedade às famílias atingidas, aos professores, alunos e profissionais da escola Foto: Mauricio Tonetto/Secom-RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se manifestou em relação ao ataque que deixou uma criança morta e duas pessoas feridas em uma escola municipal, no município de Estação, na Região Norte do Estado. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (8). O autor do crime, um adolescente de 16 anos, foi apreendido.

“O que aconteceu não pode ser naturalizado, relativizado ou esquecido” afirmou o governador sobre o crime. Eduardo Leite expressou solidariedade às famílias atingidas, aos professores, alunos e profissionais da escola. Ele afirmou que o estado está presente para dar suporte, proteger e agir.

Em uma postagem feita nas redes sociais, Eduardo Leite disse que determinou que as forças de segurança atuem com prioridade total na apuração do caso e que a Secretaria da Saúde atue no apoio à comunidade escolar. Ele afirmou também que vai reforçar, junto à Secretaria da Educação e às prefeituras, as estratégias de proteção e cuidado em todas as escolas do Estado.

Entenda o caso

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã desta terça-feira, após realizar um ataque a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Nascimento Giacomazzi, no município de Estação, Região Norte do Rio Grande do Sul. Uma criança foi morta e outras duas pessoas ficaram feridas.

As vítimas do ataque foram duas crianças, uma de 8 anos e outra de 9 anos. Ambas foram socorridas, mas a mais velha não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Uma professora, de 34 anos, também foi atingida ao tentar intervir no ataque.

Tanto a docente quanto a criança mais nova ferida estão em estado estável. A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul afirmou que está investigando as motivações do delito, mas ainda não obteve elementos suficientes para esclarecer os fatos.

