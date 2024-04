Brasil O que é IPCA? Descubra isso e qual sua importância

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2024

São coletados pelo IBGE mais de 400 mil preços, em 13 áreas metropolitanas brasileiras. (Foto: Helena Pontes/Agência IBGE Notícias)

Quando o assunto é economia brasileira, um dos índices mais importantes é o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Esse índice também é conhecido como inflação oficial e tem impacto direto no dia a dia das pessoas.

Todo mês, é divulgado um novo número relacionado ao IPCA, assim como acontece com outros índices, como o INPC. Uma série de entidades da economia utilizam o índice como parâmetro para realizarem análises e tomarem decisões, como o Banco Central, por exemplo.

O IPCA é um indicador de preços que serve para medir o quanto os preços de determinados produtos e serviços variaram ao longo do tempo. O objetivo é verificar se os valores subiram ou diminuíram, ou seja, para verificar se houve inflação (aumento) ou deflação (queda) dos preços.

Quem realiza o cálculo do IPCA é o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que todos os meses divulga a variação percentual da inflação oficial do país. O instituto realiza a Pesquisa de Orçamentos Familiares e, a partir dela, verifica o que as famílias consumiram no mês e o quanto gastaram em cada item das compras.

O IPCA avalia os gastos de famílias do Brasil inteiro, que têm renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos, o que faz com que o índice indique preços para 90% das famílias que estão em áreas urbanas. No caso do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), são observados os custos apenas de famílias com renda entre 1 e 5 salários mínimos.

Cálculo

O IPCA é calculado pelo IBGE desde os anos 1980 a partir de uma pesquisa feita todo o mês, em cerca de 30 mil locais como comércios e estabelecimentos de prestação de serviços. São coletados pelo instituto mais de 400 mil preços, em 13 áreas metropolitanas brasileiras. Cada uma delas conta com pesos diferentes para a formação do índice.

O IBGE realiza o levantamento dos preços por meio de técnicos especializados do instituto e, também, robôs virtuais para a análise de valores na internet. A pesquisa ocorre entre o dia 1 e o dia 30 de cada mês analisado.

Os valores, após coletados, são comparados com os preços do levantamento do mês anterior e a variação entre um valor e outro indica se houve aumento ou redução dos preços dos produtos e serviços adquiridos pelas famílias. O IBGE coleta os preços de cerca de 377 itens mensalmente.

Divisão

Para o cálculo do IPCA, são considerados os preços de centenas de itens, divididos pelo IBGE em diferentes grupos. Cada grupo tem um peso diferente no orçamento das famílias analisadas durante o levantamento do índice e a divisão estabelecida pelo instituto obedece à seguinte ordem:

Itens que fazem parte do grupo de transportes têm peso de 20,6% no cálculo do IPCA;

Alimentação e bebidas é um grupo com peso de 19,3% no IPCA;

Habitação corresponde a 15,6% do índice;

Saúde e cuidados pessoais ocupa 13,5% do IPCA;

Despesas pessoais respondem por 10,7%;

Educação tem 6,1% de peso no IPAC;

Comunicação tem 5,7%;

Vestuário tem peso 4,6%;

Artigos de residência possuem 3,8% de peso no IPCA.

De tempos em tempos, o IBGE revisa a lista de itens para incluir ou excluir determinados gastos. É o caso, por exemplo, de serviços como streaming, que passaram a ser considerados no cálculo do IPCA a partir de janeiro de 2020.

O IPCA é importante para a economia brasileira em uma série de setores. No caso de órgãos governamentais, o índice é usado, por exemplo, como referência de inflação oficial, o que é considerado para a definição de metas de inflação realizada pelo Conselho Monetário Nacional.

Além disso, o IPCA também está relacionado à taxa Selic (sigla para Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), definida pelo Banco Central e usada para acelerar a economia, desestimular o consumo quando necessário, controlar a inflação e regular as taxas utilizadas pelas empresas que atuam no mercado financeiro.

O IPCA acumulado pode ser considerado em contratos de aluguel, para reajuste do valor pago por inquilinos, e também para aumento de salário. As informações são do portal Terra.

