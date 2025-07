Tecnologia O que gasta mais bateria no celular? Veja 6 “vilões” que diminuem a sua durabilidade

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2025

Certos modos de uso e até componentes do seu celular podem consumir mais energia do que o esperado. (Foto: Freepik)

A bateria do seu celular pode estar sendo drenada sem você saber. Certos componentes ou até modos de uso podem fazer com que o smartphone descarregue mais rápido e tenha sua autonomia reduzida. Uma tela com tecnologia mais antiga, por exemplo, pode consumir mais energia se comparada a uma mais moderna. Além disso, comportamentos como manter o brilho alto constantemente e utilizar uma taxa de atualização elevada para navegação básica também contribuem para a queda dos níveis de energia do smartphone.

A câmera também pode ser uma “vilã”, já que demanda bastante energia, principalmente em momentos de gravação em qualidade elevada. Além disso, expor o celular a temperaturas extremas é um perigo não apenas para a autonomia, como também para a saúde da bateria, já que isso reduz a vida útil e pode até causar acidentes, como explosões. Veja seis “vilões” que podem estar drenando a bateria do seu smartphone.

* Tela

A tela pode se tornar uma grande vilã no consumo de bateria, dependendo da tecnologia empregada e da forma de uso do display. No mercado de smartphones, as tecnologias mais comuns são LCD, AMOLED e OLED. A LCD é a que mais consome bateria, pois sua estrutura conta com uma iluminação traseira constante, mesmo em imagens mais escuras. Nos displays AMOLED e OLED, por outro lado, cada pixel emite sua própria luz, de forma que, em imagens escuras, os pixels pretos são desligados, reduzindo o consumo energético.

Além da tecnologia, outros fatores também influenciam no consumo exagerado de bateria, como brilho elevado, alta taxa de atualização ativa desnecessariamente e o uso constante do modo claro. Para poupar energia, opte por níveis baixos de brilho e diminua a taxa de atualização durante usos simples do celular, como navegação. Outra boa dica é ativar o modo escuro caso sua tela seja AMOLED ou OLED.

* Sinal de rede fraco

O sinal de rede fraco pode ser outro vilão do consumo de bateria. Em locais com má cobertura, o celular aumenta a potência na busca por sinal e fica constantemente procurando redes e torres disponíveis para se conectar, o que consome muita energia. Por isso, se estiver em um ambiente com sinal fraco e não precisar se comunicar com urgência, o ideal é desligar as redes móveis e ativar o modo avião para evitar buscas automáticas. Se possível, conecte-se a redes Wi-Fi, que consomem menos energia.

* Processador com litografia grande

Nem todos sabem, mas a litografia dos processadores também pode ser uma grande vilã da bateria. Medida em nanômetros (nm), ela se refere ao processo de fabricação dos chipsets e indica a distância entre os transistores que o compõem. Quanto maior for essa distância, maior será o caminho que os elétrons precisam percorrer dentro do chipset para realizar os processos.

Processos mais lentos geram mais calor, o que exige mais da bateria. Assim, processadores com litografia menor, como os de 4 nm — MediaTek Dimensity 9200 ou Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 — têm consumo energético significativamente menor do que chipsets de 12 nm, como o Helio G88 (MediaTek) ou Snapdragon 665 (Qualcomm).

* Câmera

A câmera também está entre os componentes capazes de consumir bastante bateria. O maior consumo, sem dúvidas, ocorre durante gravações em alta resolução. Vídeos filmados em 4K, por exemplo, exigem mais do processador e, consequentemente, drenam a bateria mais rapidamente. Ou seja, engana-se quem pensa que tirar fotos não consome energia.

Recursos como estabilização óptica, pré e pós-processamento da imagem, e o uso de sensores de alta resolução também contribuem para o consumo elevado. Por isso, evite, sempre que possível, realizar gravações em altíssima qualidade ou fotografar por longos períodos se estiver com pouca bateria.

* Temperaturas extremas

As temperaturas extremas são grandes vilãs da saúde da bateria do celular e podem até danificá-la para sempre, já que desequilibram o funcionamento ideal do componente. Temperaturas elevadas aumentam a resistência interna da bateria e fazem o sistema reduzir o desempenho para resfriar os componentes e retornar à faixa ideal, que é entre 20 °C e 30 °C.

Já as temperaturas muito baixas diminuem a capacidade da bateria e a fazem descarregar mais rapidamente. A longo prazo, essas condições prejudicam a vida útil da peça, diminuindo os ciclos de carga e podendo, inclusive, causar superaquecimento e explosões. Portanto, evite ao máximo expor o celular a temperaturas extremas.

* Aplicativos em segundo plano

Aplicativos em segundo plano podem estar drenando sua bateria sem que você perceba. Mesmo não sendo utilizados, eles continuam rodando, verificando notificações, atualizando localização ou sincronizando dados. Redes sociais, e-mails e apps de mapas estão entre os que mais consomem energia dessa forma.

Para poupar bateria, mantenha os aplicativos em segundo plano fechados. Outra dica é verificar o consumo de energia de cada um — opção disponível nas configurações do sistema. Com essa informação, você pode desativar atualizações em segundo plano de apps não essenciais e manter um consumo mais inteligente e funcional.

