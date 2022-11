Brasil O que já se sabe sobre o caso do homem achado dentro de freezer em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

Laudo cadavérico sobre as causas da morte de Valdemir Hoeckler ainda não foi liberado. (Foto: Reprodução/Redes Sociais).

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte de Valdemir Hoeckler, de 52 anos. O homem foi encontrado na noite de sábado (19) dentro de um freezer em Lacerdópolis, no Oeste catarinense. De acordo com o delegado Gilmar Antônio Bonamigo, Claudia Tavares Hoeckler, companheira da vítima, é a suspeita do homicídio. Ela teria agido sozinha.

De acordo com a Polícia Civil, Valdemir, que era motorista de caminhão, estava desaparecido desde terça-feira (15). O boletim de ocorrências sobre o desaparecimento foi registrado pela mulher, após um colega estranhar a falta do homem no trabalho. Desde então, as autoridades buscavam pela vítima.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Gilmar Antônio Bonamigo, a esposa compareceu na delegacia na sexta-feira (18) para prestar o depoimento. Na ocasião, conforme o delegado, não era considerada suspeita. No entanto, os policiais perceberam ferimentos pelo corpo dela, “possivelmente de uma luta corporal”.

A mulher havia concordado em fazer exame de corpo de delito e liberar a casa para que fosse feita a perícia, mas após sair da delegacia, não foi mais localizada.

“Diante de todas as suspeitas, após a fuga dela, tomou-se a decisão de entrar em casa, e o corpo foi encontrado. Dessa forma, é suspeita de homicídio e ocultação de cadáver”, disse.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do crime. A polícia também não divulgou o laudo cadavérico sobre as causas da morte do motorista de caminhão.

Claudia Tavares Hoeckler foi presa temporariamente na tarde desta segunda (21), após se apresentar na delegacia de Joaçaba, no Oeste catarinense. A motivação do crime, segundo a Polícia Civil, ainda está sob investigação. Segundo o advogado da mulher, no entanto, a morte foi motivada por supostos episódios anteriores de violência doméstica. “Uma mulher maltratada e violentada, física e psicologicamente, que para preservar sua vida, matou”, informou, em nota, a defesa.

Esposa agiu sozinha

Segundo a Polícia Civil, a esposa teria agido sozinha. A motivação do crime, no entanto, ainda está sob investigação. Um laudo sobre a causa da morte do homem deve ser concluído nesta segunda.

O delegado informou que informações colhidas até o momento dão conta que o casal não tinha atritos, apesar de que a vítima teria ciúmes da mulher. A suspeita é investigada por homicídio e ocultação de cadáver. A investigação segue em sigilo.

