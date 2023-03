Inter O que se sabe sobre a informação de Benedetto no Inter

Por Redação O Sul | 1 de março de 2023

A direção do Inter nega qualquer chance de o centroavante desembarcar no estádio Beira-Rio Foto: Reprodução

Nas últimas horas, o nome de Darío Benedetto, centroavante do Boca Juniors, está circulando nas redes sociais coloradas. Diversos torcedores colorados acreditaram na informação que vem circulando, mas no momento o que se tem é que não existe nada a respeito sobre a informação divulgada nas redes.

A direção do Inter nega qualquer chance do centroavante desembarcar no estádio Beira-Rio. Do presidente Alessandro Barcelos até os dirigentes do futebol, todos passam a informação que não existe a negociação e nenhuma chance do negócio acontecer.

Com as últimas contratações do Inter, Luiz Adriano, já no Beira-Rio e Enner Valencia que deve chegar na metade do ano, não existe motivo para ter um novo camisa 9. E se acontecesse a contratação de Benedetto, ocuparia mais uma vaga de estrangeiro.

Benedetto já foi procurado pelo Inter em outras oportunidades, mas não nesta última janela de transferências.

