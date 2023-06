Geral O que se sabe sobre a morte de namorada de piloto: Entenda o que é a febre maculosa e quais são os sintomas

A febre maculosa é transmitida pela picada do carrapato. (Foto: Reprodução)

O Instituto Adolfo Lutz confirmou que a dentista Mariana Giordano, de 36 anos, morreu de febre maculosa. Ela e o namorado, o piloto Douglas Costa, de 42, tinham visitado duas áreas rurais de Campinas, no interior do Estado, além de Monte Verde, em Minas Gerais. Eles passaram a ter sintomas de febre, manchas avermelhadas pelo corpo e dores no dia 3 de junho e faleceram cinco dias depois.

“A Secretaria de Estado da Saúde informa que o Instituto Adolfo Lutz confirma o diagnóstico de febre maculosa de M.G.P., 36 anos, biomédica e dentista, que morreu subitamente em São Paulo após ser internada apresentando febre e dores de cabeça que se iniciaram no dia 03 de junho de 2023”, diz a nota.

“Segundo relatos da paciente, ela notou marcas de picada de inseto em seu corpo após uma breve viagem a Campinas antes de começar a desenvolver os sintomas. Viajou a Monte Verde (MG) na semana seguinte, mas começou a apresentar sintomas já no segundo dia da estadia”, disse a secretaria.

“O namorado de M.G.P., D.P.C., de 42 anos, foi internado com o mesmo quadro de sintomas no dia 07 de junho. Ambos morreram no dia 08. O material coletado para diagnóstico de D.P.C. segue em análise no IAL”, completa a nota.

A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria transmitida através da picada de uma das espécies de carrapato, ou seja, ela não é transmitida diretamente de pessoa para pessoa pelo contato e seus sintomas podem ser facilmente confundidos com outras doenças que causam febre alta. Há no Estado de São Paulo duas espécies da bactéria causadora da doença.

Ainda de acordo com a secretaria, na região metropolitana da capital paulista, há pouquíssimos registros dada a urbanização da área.

O Brasil registrou 2.059 casos de febre maculosa de janeiro de 2013 a 14 de junho de 2023, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Desse total, 1.292 casos foram na Região Sudeste. Desde o início deste ano, 53 casos ocorreram em todo o país, dos quais 30 se concentraram no Sudeste.

Com relação aos óbitos causados pela doença do carrapato, foram contabilizados 703 no Brasil desde 2013, dos quais 623 foram no Sudeste. Até 14 de junho de 2023, o Brasil registrou oito mortes, todas no Sudeste.

Sintomas

Conforme o Ministério da Saúde, os principais sintomas da doença são:

– Febre;

– Dor de cabeça intensa;

– Náuseas e vômitos;

– Diarreia e dor abdominal;

– Dor muscular constante;

– Inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés;

– Gangrena nos dedos e orelhas;

– Paralisia dos membros que inicia nas pernas e vai subindo até os pulmões, causando paragem respiratória.

Prevenção

– Usar roupas claras;

– Usar calças compridas;

– Passar um elástico na calça;

– Se passar em área de risco, fazer uma busca pelo carrapato e removê-lo imediatamente do corpo. As informações são do portal de notícias G1 e da Agência Brasil.

