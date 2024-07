Olimpíada O que ver da Olimpíada 2024 neste fim de semana? Veja agenda e onde tem Brasil em ação

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2024

O primeiro fim de semana dos Jogos Olímpicos reserva muita emoção. (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

O primeiro fim de semana dos Jogos Olímpicos reserva muita emoção, disputas acirradas por medalhas e a estreia da “fadinha”, Rayssa Leal, em solo francês em diversas modalidades. Neste sábado (27), as finais dos 400m livre masculino e feminino na natação prometem ser um dos pontos altos. Já no skate street masculino, a final definirá o primeiro campeão olímpico da modalidade em Paris. Para o rugby sevens masculino, a luta por medalha contará com jogos decisivos, tendo as semifinais e finais sendo jogadas no mesmo dia.

No mesmo dia, o vôlei masculino estreia contra a Itália às 8h, frente a Itália. Além disso, o País enfrenta a França no primeiro jogo da fase de grupos do basquete masculino. Além disso, também terá participação na natação, skate e boxe.

Já no domingo, o skate street feminino terá sua final, consagrando a primeira campeã olímpica da modalidade em Paris. Na natação, as finais dos 100m borboleta feminino, 400m medley individual masculino e revezamento 4x100m livre prometem agitar a Arena La Défense. O Brasil entra em ação com a seleção feminina de futebol enfrentando o Japão, às 12h, no Estádio Yves-du-Manoir.

Os Jogos Olímpicos têm transmissão no Brasil na TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube).

Confira os eventos que terão ou poderão ter atletas brasileiros – em caso de classificação nas fases preliminares.

Sábado (27)

* 4h – Remo – Lucas Verthein – baterias no single skiff masculino

* 4h – Remo – Beatriz Tavares – baterias no single skiff feminino

* 4h30 – Hipismo – Brasil – CCE – Adestramento

* 4h30 – Hipismo – Carlos Parro, Márcio Carvalho Jorge, Rafael Losano e Ruy Fonseca – CCE individual – Adestramento

* 5h – Esgrima – Nathalie Moelhausen – Espada feminina

* 5h – Judô – Natasha Ferreira – categoria até 48kg feminino

* 5h – Judô – Michel Augusto – categoria até 60kg masculino

* 5h30 – Tiro Esportivo – Philipe Chateaubrian – classificação da pistola de ar 10m masculino

* 6h – Ginástica Artística – Diogo Soares e Arthur Nory – classificatória do individual geral masculino

* 6h – Ginástica Artística – Diogo Soares e Arthur Nory – classificatória do solo, cavalo com alças, argolas, salto, barras paralelas e barras fixas masculina

* 6h – Natação – Maria Fernanda Costa – bateria dos 400m livre feminino

* 6h – Natação – Gabrielle Roncatto – bateria dos 400m livre feminino

* 6h – Natação – Guilherme Costa – bateria dos 400m livre masculino

* 6h – Natação – Brasil – revezamento 4x100m livre masculino

* 6h – Natação – Brasil – revezamento 4x100m livre feminino

* 7h – Skate street – Kelvin Hoefler, Giovanni Vianna e Felipe Augusto – eliminatória masculina

* 8h – Vôlei masculino – Brasil x Itália – fase de grupos

* 8h30 – Tênis – Beatriz Haddad Maia x Varvara Gracheva (França)

* 8h30 – Tênis – Laura Pigossi x Dayana Yastremska (Ucrânia)

* 9h50 – Badminton – Juliana Vieira x Supanida Katethong (Tailândia)

* 10h50 – Canoagem slalom – Ana Sátila – K1 feminino – 1ª descida

* 12h – Skate street – Final masculina

* 12h15 – Basquete masculino – Brasil x França – fase de grupos

* 12h15 – Tênis de Mesa – Bruna Takahashi/Vitor Ishiy x Maria Xiao/Alvaro Robles (Espanha)

* 13h – Tênis – Beatriz Haddad Maia/Luisa Stefani x Zhang Shuai e Yuan Yue (China)

* 13h – Canoagem slalom – Ana Sátila – K1 feminino – 2ª descida

* 14h – Vôlei de praia masculino – André/George x Abicha/Elgraoui (Marrocos) – fase de grupos

* 15h – Surfe – Filipe Toledo x Alonso Correa (Peru) x Kanoa Igarashi (Japão) – bateria 3 da primeira fase

* 15h30 – Surfe – Gabriel Medina x Connor O’Leary (Japão) x Bryan Perez (El Savador) – bateria 4 da primeira fase

* 15h42 – Natação – 400m livre masculino – Final

* 15h55 – Natação – 400m livre feminino – Final

* 16h – Surfe – João Chianca x Ramzi Boukhiam (Marrocos) x Billy Stairmand (Nova Zelândia) – bateria 5 da primeira fase

* 16h37 – Natação – revezamento 4x100m livre feminino – Final

* 16h50 – Natação – revezamento 4x100m livre masculino – Final

* 20h18 – Surfe – Tatiana Weston-Webb x Molly Picklum (Austrália) x Caitlin Simmers (Estados Unidos) – bateria 4 da primeira fase

* 21h18 – Surfe – Tainá Hinckel x Luana Silva x Camila Kemp (Alemanha) – bateria 6 da primeira fase.

Domingo (28)

— Futebol Feminino

* 12h: Brasil x Japão (Grupo C) – Estádio Yves-du-Manoir

— Handebol Feminino – Arena 6 Paris Sul

* 4h: Brasil x Hungria (Grupo B)

— Skate – La Concorde 3

* 7h: Feminino Street – Preliminar

* 12h: Feminino Street – Final

— Surfe – Teahupo’o, Taiti

* 14h: Feminino Rodada 2

* 18h48: Masculino Rodada 2

— Tênis – Stade Roland-Garros

* 7h: Masculino Solo 1ª Rodada/ Feminino Solo 1ª Rodada

* 14h: Masculino Solo & Feminino Solo 1º Rodada

* 14h: Masculino Dupla & Feminino Dupla 1ª Rodada.

