Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul chegou a 500 mortes por coronavírus em três meses. Média é de quase seis casos fatais por dia

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Pacientes com idade a partir de 60 anos representam quase 80% das vítimas no Estado. (Foto: EBC)

Com 23 novos casos fatais, o Rio Grande do Sul atingiu oficialmente nesta quarta-feira (24) a marca de 500 mortes em três meses, contingente que resulta em uma média é de quase seis vidas perdidas diariamente para a pandemia. Os óbitos mais recentes mantêm a prevalência de vítimas idosas – a primeira pessoa a falecer por Covid-19 no Estado, em 24 de março, tinha 91 anos.

O segmento formado por pacientes com idade a partir de 60 anos totaliza 393 dos 500 habitantes gaúchos que não resistiram à doença, o que representa 78,6% das mortes. De acordo com o boletim atualizado da SES (Secretaria Estadual da Saúde), a maioria é formada pela faixa com 80 anos ou mais (160 ocorrências), seguida pelo grupo de 70 a 79 anos (130) e de 60 a 69 anos (103).

A lista diária de perdas humanas divulgada nesta quarta-feira é também a segunda maior já notificada pelo governo do Rio Grande do Sul, com dois óbitos a menos que os 25 acrescentados na última segunda-feira. Caso não houvesse a demora na integralização dos dados municipais à estatística estadual, no entanto, o Rio Grande do Sul já poderia estar diante de um novo recorde: a prefeitura de Porto Alegre, por exemplo, já contabiliza 72 óbitos, três a mais que a SES.

Confira, a seguir, a lista de mortes registradas pelo novo boletim. As vítimas estão elencadas conforme o município de residência (em ordem alfabética), mencionando-se apenas o gênero (masculino ou feminino) e a idade.

– Alvorada (homem, 53);

– Alvorada (homem, 75);

– Araricá (homem, 89);

– Bento Gonçalves (homem, 85);

– Bento Gonçalves (mulher, 67);

– Butiá (homem, 38);

– Cachoeirinha (homem, 56);

– Canoas (mulher, 93);

– Canoas (homem, 56);

– Carlos Barbosa (mulher, 87);

– Gravataí (homem, 49);

– Guaíba (homem, 82);

– Guaíba (homem, 70);

– Passo Fundo (mulher, 83);

– Porto Alegre (mulher, 70);

– Porto Alegre (homem, 65);

– Santa Maria (homem, 67);

– Santo Ângelo (mulher, 108);

– Santo Ângelo (mulher, 85);

– Santo Ângelo (homem, 64);

– São Jerônimo (homem, 63);

– Viamão (homem, 73);

– Xangri-lá (mulher, 68).

Diagnósticos positivos

O número também não para de crescer no que se refere aos diagnósticos positivos de coronavírus no Rio Grande do Sul desde a chegada “oficial” da pandemia ao Estado, no dia 9 de março. Já são 22.009 notificações em 383 (77%) dos 497 municípios gaúchos, das quais 1.162 foram acrescentadas pelo boletim epidemiológico da SES nesta quarta-feira. Ao todo, 17.580 (80%) indivíduos estão recuperados, ou seja, não apresentam mais sintomas de Covid-19 há pelo menos 14 dias.

Assim como no critério por óbitos, Porto Alegre lidera o ranking de casos confirmados pelo governo gaúcho, com 2.123 ocorrências. Lajeado (Vale do Taquari) aparece em segundo lugar, com 1.585 diagnósticos positivos (incluindo 21 perdas). Já em terceiro está Passo Fundo (Região Norte), com 1.557 (41 falecimentos). Já na quarta colocação está Bento Gonçalves (Serra Gaúcha), com 945 casos (28 fatais).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul