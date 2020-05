Notícias O Rio Grande do Sul e demais Estados assinaram a adesão ao acordo no Supremo para compensação de perdas da Lei Kandir

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

Definição ocorreu após anos de discussões sobre valores devidos. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Após anos de discussões sobre valores devidos por conta do ressarcimento da desoneração de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) nas exportações, o governador gaúcho e seus colegas de todos os demais Estados formalizaram concordância com o acordo mediado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) para definir compensações da Lei Kandir e Fex (Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados).

A adesão assinada por todos os governadores e entregue nesta quinta-feira (14), em Brasília, é fruto das discussões da comissão especial que reuniu as partes na Corte máxima, devido à falta de regulamentação da legislação pelo Congresso e pelos entendimentos do governo federal, inclusive com base na análise técnica do TCU (Tribunal de Contas da União), de que não cabem mais repasses aos Estados. A formalização final do acordo com as assinaturas da União ainda não foi agendada e não há data para início dos pagamentos.

Na negociação com os Estados, especialmente para atender os exportadores, ficou reservado um montante específico e garantido de R$ 65,6 bilhões a serem distribuídos até 2037 (75% Estados e 25% Municípios) utilizando os critérios da Lei Kandir e Fex – nos mesmos moldes da cessão onerosa, quando o Estado elevou para R$ 450 milhões o repasse a partir do leilão realizado no final do ano passado. Pelo Rio Grande do Sul, tiveram atuação intensa nas discussões equipes da PGE (Procuradoria-Geral do Estado) e Secretaria da Fazenda.

Esses R$ 65,6 bilhões terão aportes maiores nos primeiros anos e vão diminuindo ao final de 18 anos, quando valerá unicamente a regra de repartição dos recursos da União que deve ser definida na PEC (Proposta de Emenda Constitucional) do pacto federativo. Até 2022, deverão ser R$ 5,2 bilhões anuais. Em troca, os Estados suspenderão o acionamento judicial das cobranças interrompidas e das estimativas passadas não reconhecidas pela União ou pelo TCU.

Dessa forma, o Rio Grande do Sul deve contar com 10% desses recursos (considerando a parcela aos Estados), a partir da aprovação de uma Lei Complementar, que também deve ser encaminhada pela União ao Congresso. O Estado igualmente terá participação nos demais recursos que serão distribuídos pela União aos entes federados e que serão regulamentados após a aprovação da PEC do Mais Brasil. O governador Eduardo Leite ouviu os deputados gaúchos antes de assinar o acordo.

A comissão especial foi criada após discussões judiciais sobre a aplicação da Lei Complementar 87/1996 (conhecida como Lei Kandir), que nunca foi regulamentada. Recentemente, posições do TCU e do governo federal levaram ao congelamento dos repasses.

Entenda

Inicialmente, a Constituição afastou a incidência do ICMS nas exportações de produtos industrializados. Em 1996, a Lei Complementar 87/1996 (conhecida como Lei Kandir) estabeleceu a desoneração do ICMS sobre as exportações de forma mais ampla, para abranger também os produtos “in natura” e semi-industrializados.

Para compensar Estados e municípios, foi criada uma sistemática de repasses da União. Posteriormente, a desoneração das exportações de produtos primários e semielaborados se tornou matéria constitucional pela Emenda nº 42/2003, que ampliou a não incidência do ICMS a todos os bens e serviços remetidos ao exterior. A lei, no entanto, ficou pendente de regulamentação.

Do ponto de vista jurídico, há a chamada cláusula de secessão, com entendimento por parte da União de que já foi encerrado o efeito da Lei Kandir.

O Estado do Pará entrou com uma ADO (Ação Direta De Omissão Legislativa), sustentando a necessidade de edição de Lei Complementar pelo Congresso Nacional e que o STF determinasse a adoção imediata das providências legislativas. A ação foi julgada pelo Plenário, em 2016, pelo ministro Gilmar Mendes, com prazo de 12 meses para a edição da Lei Complementar. Caso isso não ocorresse, caberia ao TCU regulamentar provisoriamente a questão até a edição de lei, o que não ocorreu.

A partir desse impasse, foi constituída comissão especial formada no âmbito da ADO, conduzida sob supervisão do STF e formada por representantes da União, de todos os Estados e TCU.

(Marcello Campos)

