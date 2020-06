Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul já registrou quase 13 mil diagnósticos positivos e mais de 300 mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Porto Alegre lidera o ranking gaúcho de casos fatais, com 46 vítimas. (Foto: EBC)

Com 604 novos diagnósticos positivos, o Rio Grande do Sul chegou oficialmente nesta terça-feira (9) a 12.802 casos confirmados de coronavírus em 331 dos 497 municípios gaúchos desde a primeira quinzena de março – ao menos 10.410 deles estão recuperados (81%). Já os óbitos subiram de 291 para 302 com a notificação de 11 novas perdas humanas, mantendo-se os idosos como padrão geral predominante.

As vítimas mais recentes, de acordo com o boletim epidemiológico diário da SES (Secretaria Estadual da Saúde) estão assim distribuídas, por município de residência:

– Bento Gonçalves (homem e 71 anos e mulheres de 57 e 84 anos);

– Porto Alegre (homem de 80 anos e mulher de 83 anos);

– Ijuí (homem de 85 anos);

– Novo Hamburgo (mulher de 58 anos);

– Rio Grande (homem de 70 anos);

– Santa Maria (mulher de 66 anos);

– Santo Ângelo (mulher de 82 anos);

– Viamão (mulher de 78 anos).

No ranking geral de mortes gaúchas por Covid-19, Porto Alegre se mantém no topo do ranking, com 46 perdas, seguida por Passo Fundo (Região Norte), com 35. Em terceiro lugar aparece Bento Gonçalves (Serra) com 22, seguida por Lajeado (Vale do Taquari) com 19. Na quinta colocação consta Sapucaia do Sul (Região Metropolitana), com nove desfechos fatais.

Já o quinto lugar tem Viamão (Região Metropolitana) com oito perdas. Canoas (Região Metropolitana), Novo Hamburgo (Vale do Sinos) e Venâncio Aires (Vale do Rio Pardo) fecham a parte mais alta da tabela, empatadas na sexta posição com sete óbitos cada.

Auxílio

O governo gaúcho assinou nesta terça-feira as duas primeiras parcerias com empresas para financiar projetos sociais definidos pelo Plano de Contingência da Stas (Secretaria de Trabalho e Assistência Social) para enfrentamento à pandemia.

Com a participação do governador Eduardo Leite e da secretária Regina Becker, o ato realizado no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) contou com a presença do presidente do grupo Randon, Daniel Raul Randon, e da presidente do Instituto Elisabetha Randon, Maurien Helena Randon Barbosa, e, por videoconferência, do diretor da Plasbil, Odil Leo Bianchini.

“Quem empreende, mesmo diante de tantas dificuldades, quem tem responsabilidade com seus colaboradores e ainda tem visão de responsabilidade social e corporativa para com as demais pessoas à sua volta merece nosso respeito, admiração e gratidão”, frisou o chefe do Executivo. “Espero que outras empresas sigam o exemplo de vocês e nos ajudem a transformar a vida de milhares de gaúchos.”

Os recursos, compostos por R$ 500 mil do Grupo Randon e R$ 200 mil da Plasbil, constituem os primeiros aportes ao Feaip (Fundo Estadual de Apoio à Inclusão Produtiva) e serão direcionados para o atendimento de pessoas em situação de rua em diversos municípios, como Porto Alegre e Caxias do Sul, que têm a maior população nessa situação no Estado.

O plano de contingência da Stas tem o objetivo de destinar R$ 8 milhões, 100% incentivados por renúncia fiscal de ICMS, conforme o Programa Pró-Social, e está dividido em três eixos: Segurança Social, destinado à população em situação de rua (R$ 3,5 milhões); Segurança Alimentar, para a agricultura familiar e economia solidária com cestas básicas (R$ 1,5 milhão); e Segurança Econômica, com geração de trabalho, emprego e renda (R$ 3 milhões). A expectativa é de beneficiar mais de 87 mil pessoas em todo o Estado.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul