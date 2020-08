O Rio Grande do Sul contabilizou mais 2.914 testes positivos de coronavírus, elevando assim o total de casos confirmados para 103.891 desde março, primeiro mês da pandemia em solo gaúcho. Já o número de recuperados (sem sintomas há pelo menos 14 dias) é de 93.185, o que representa 90% do total. A estatística inclui 2.881 perdas humanas, das quais 59 figuram no boletim oficial desta quarta-feira (19).

Sem alteração na predominância de idosos entre os desfechos fatais, a lista de falecimentos mais recentes de gaúchos por Covid-19 abrange uma faixa de 14 a 93 anos, com distribuição equilibrada por gênero (feminino ou masculino). As vítimas residiam nos seguintes municípios:

– Alvorada (mulher, 62 anos);

– Alvorada (mulher, 29 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 85 anos);

– Canoas (homem, 65 anos);

– Canoas (homem, 80 anos);

– Canoas (homem, 80 anos);

– Canoas (homem, 77 anos);

– Caxias do Sul (homem, 66 anos);

– Charqueadas (homem, 76 anos);

– Farroupilha (homem, 67 anos);

– Gramado (mulher, 78 anos);

– Gravataí (mulher, 54 anos);

– Gravataí (homem, 56 anos);

– Gravataí (homem, 66 anos);

– Gravataí (mulher, 54 anos);

– Gravataí (mulher, 76 anos);

– Guaporé (mulher, 65 anos);

– Igrejinha (homem, 88 anos);

– Jaquirana (homem, 69 anos);

– Montauri (homem, 79 anos);

– Nova Bassano (mulher, 89 anos);

– Nova Santa Rita (homem, 68 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 77 anos);

– Parobé (homem, 44 anos);

– Passo Fundo (homem, 58 anos);

– Passo Fundo (homem, 86 anos);

– Porto Alegre (mulher, 87 anos);

– Porto Alegre (mulher, 92 anos);

– Porto Alegre (mulher, 91 anos);

– Porto Alegre (homem, 74 anos);

– Porto Alegre (mulher, 88 anos);

– Porto Alegre (homem, 60 anos);

– Porto Alegre (mulher, 76 anos);

– Porto Alegre (homem, 74 anos);

– Porto Alegre (mulher, 86 anos);

– Porto Alegre (homem, 70 anos);

– Porto Alegre (mulher, 88 anos);

– Porto Alegre (homem, 48 anos);

– Rio Grande (mulher, 82 anos);

– Rio Grande (homem, 44 anos);

– Santa Cruz do Sul (homem, 68 anos);

– Santa Maria (homem, 14 anos);

– Santa Maria (homem, 64 anos);

– Santa Rosa (mulher, 93 anos);

– Santa Vitória do Palmar (homem, 80 anos);

– São Leopoldo (mulher, 86 anos);

– São Leopoldo (homem, 66 anos);

– São Leopoldo (homem, 79 anos);

– São Leopoldo (homem, 74 anos);

– São Leopoldo (homem, 31 anos);

– São Leopoldo (homem, 66 anos);

– São Leopoldo (mulher, 54 anos);

– São Luiz Gonzaga (mulher, 65 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 28 anos);

– Soledade (mulher, 66 anos);

– Tapera (mulher, 84 anos);

– Três Coroas (mulher, 68 anos);

– Três Coroas (mulher, 65 anos);

– Venâncio Aires (mulher, 82 anos).

Abrangência

Seja por baixa densidade demográfica, grau reduzido de interação comunitária ou outros aspectos, o fato é que em pouco mais de cinco meses de pandemia no Rio Grande do Sul ainda há 16 cidades nas quais não houve qualquer registro de caso de coronavírus até agora. Esse número representa 3,12% dos total de 497 municípios gaúchos.

É o caso das pequenas Aceguá, Arroio do Padre, Cerro Branco, Coqueiro Baixo, Estrela Velha, Garruchos, Lagoa Bonita do Sul, Nova Esperança do Sul, Novo Tiradentes, Pedras Altas, Pinhal da Serra, Porto Vera Cruz, Putinga, Sete de Setembro, Tupanci do Sul e Ubiretama.

(Marcello Campos)