Notícias O Rio Grande do Sul já tem 11 casos confirmados de infecção por coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Segundo a Secretaria da Saúde, os cinco novos casos não exigem internação. (Foto: Agência Brasil)

Divulgado na tarde dessa segunda-feira (16), o mais recente boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual da Saúde) acrescentou cinco pessoas à estatística de infectados pelo coronavírus no Rio Grande do Sul. Com isso, já são 11 situações confirmadas em território gaúcho. Os novos casos abrangem quatro homens residentes em Porto Alegre e um em Caxias do Sul (Serra).

Todos eles apresentam histórico de viagem recente à Europa (atual epicentro do vírus surgido na China) e que não precisaram de internação hospitalar. Confira, a seguir, algumas informações sobre os pacientes com diagnósticos positivos atestados desde a última sexta-feira (13):

– Idoso de 69 anos, residente em Porto Alegre e com histórico de visita à França;

– Homem de 28 anos, de Porto Alegre, que viajou para a França;

– Jovem de 18 anos, de Porto Alegre, que esteve na Inglaterra e Escócia;

– Idoso de 66 anos com visita aos Estados Unidos e histórico de doença cardiovascular;

– Homem de 26 anos, morador de Caxias do Sul, com passeio turístico pela França, Suíça e Espanha.

Serviço

Se houver necessidade de esclarecimentos sobre o coronavírus, a população e profissionais de saúde podem telefonar para o número 150 (Disque Vigilância) do governo do Estado. Também está disponível o e-mail disquevigilancia@saude.rs.gov.br. O atendimento é oferecido de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 22h, e também aos sábados, domingos e feriados, na faixa das 8h às 22h.

O SUS (Sistema Único de Saúde), por sua vez, oferece o “Disque Saúde 136”, cuja abrangência é nacional. Interessados podem contar com essa alternativa durante a maior parte da semana – de segunda a sexta-feira das 8h às 20h e aos sábados das 8h às 18h.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias

Deixe seu comentário