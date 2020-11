Saúde O Rio Grande do Sul perdeu 6.487 pessoas para o coronavírus, desde o início da pandemia. Nas últimas 24h foram 40 mortes pela doença

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2020

O Estado tem 296,9 mil casos confirmados de coronavírus Foto: SES/Divulgação O Estado tem 296,9 mil casos confirmados de coronavírus. (Foto: SES/RS) Foto: SES/Divulgação

Nas últimas 24 horas, o Rio Grande do Sul perdeu 40 pessoas para o coronavírus. Com estas mortes, o Estado chegou ao total de 6.487 vítimas da doença, contabilizados desde o início da pandemia, em março deste ano.

As informações são Secretaria Estadual de Saúde (SES), que atualizou o boletim neste sábado (21). As mortes ocorreram entre 9 e 20 de novembro.

Confira os municípios onde foram registrados os óbitos decorrentes do coronavírus: Arroio Grande (mulher, 80 anos), Bagé (homem, 67 anos), Cachoeirinha (mulher, 86 anos), Campo Bom (mulher, 70 anos), Canguçu (mulher, 61 anos), Carazinho (homem, 77 anos), Caxias do Sul (homem, 73 anos), Coronel Bicaco (homem, 58 anos), Cruz Alta (homem, 59 anos), Giruá (homem, 85 anos), Giruá (homem, 82 anos), Lajeado (mulher, 77 anos), Marau (homem, 88 anos), Novo Hamburgo (homem, 82 anos), Novo Hamburgo (homem, 77 anos), Novo Hamburgo (mulher, 83 anos), Passo Fundo (homem, 74 anos), Pelotas (homem, 75 anos), Pelotas (mulher, 87 anos), Porto Alegre (homem, 74 anos), Porto Alegre (mulher, 71 anos), Porto Alegre (homem, 90 anos), Porto Alegre (homem, 85 anos), Porto Alegre (homem, 85 anos), Porto Alegre (mulher,85 anos), Porto Alegre (mulher,88 anos), Porto Alegre (homem, 74 anos), Porto Alegre (homem, 89 anos), Porto Alegre (homem, 87 anos), Porto Alegre (homem, 73 anos), Porto Alegre (homem, 68 anos), Rio Grande (mulher, 70 anos), Santa Bárbara do Sul (homem, 63 anos), Santo Antônio da Patrulha (homem, 83 anos), São Pedro do Sul (homem, 52 anos), Sapiranga (homem, 61 anos), Sarandi (homem, 72 anos), Tenente Portela (homem, 74 anos), Vacaria (homem, 94 anos), Vacaria (homem, 72 anos).

Já o total de casos confirmados de coronavírus chegou a 296.904 neste sábado (21), segundo a pasta.Foram 3.689 novos casos da doença nas últimas 24h.

Ainda de acordo com a SES, do total de infectados, 272.440 pessoas ou 92% dos contaminados, foram considerados recuperados da doença. Quase 18 mil pessoas seguem em acompanhamento (17.939 doentes ou 6% do total de infectados).

A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 75,2%. São 1.904 pacientes em 2.531 leitos. Já a taxa de letalidade da doença no Rio Grande do Sul é de 2,2%.

Vacinas

A estratégia de vacinação contra a Covid-19 no país foi tema do Fórum de Governadores com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Por videoconferência, o governador Eduardo Leite e outros 23 chefes de Executivo receberam a confirmação da compra e da distribuição pelo governo federal das primeiras doses de vacina a partir de janeiro de 2021.

Do seu gabinete no Palácio Piratini, junto da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, Leite destacou a importância da liderança do Ministério da Saúde (MS) para garantir, dentro do programa nacional de imunização, vacina para todos os Estados.

“O governo federal tem sido bastante leal, correto, republicano no tratamento dessa questão. Não há e nem pode haver uma disputa entre os Estados sobre quem vai comprar (doses de vacina) na frente. Não faz sentido nenhum que, em um país como o nosso, haja disputa entre Estados por aquisição de vacinas. O Ministério da Saúde deve liderar, organizar e fazer a aquisição e a distribuição dessas vacinas, que temos expectativa já para o mês de janeiro”, afirmou o governador Leite ao final do encontro.

