Rio Grande do Sul “O Rio Grande do Sul tem a menor carga tributária do Brasil”, diz governador

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ranolfo participou da abertura oficial da 9ª Feira Brasileira do Varejo, em Porto Alegre Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Ranolfo participou da abertura oficial da 9ª Feira Brasileira do Varejo, em Porto Alegre. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador Ranolfo Vieira Júnior destacou na noite de terça-feira (24), durante a abertura oficial da 9ª FBV (Feira Brasileira do Varejo), em Porto Alegre, algumas ações do Estado para impulsionar o setor varejista. Na ocasião, ele disse que o Rio Grande do Sul tem a menor carga tributária do Brasil.

“Temos um olhar atento ao setor, que foi especialmente afetado durante a pandemia, a começar pela redução da carga tributária do Estado. O Rio Grande do Sul tem a menor carga tributária do Brasil. Isso é uma constatação da evolução que tivemos nos últimos tempos, sem falar na extinção da Difal [diferença de alíquotas do ICMS], na redução das alíquotas em 12% em compras internas, pleitos muito antigos desse setor”, declarou.

“O varejo tem uma história que fala por si só. Essa feira é uma grande iniciativa e tem um significado muito especial, uma vez que não ocorria na forma presencial há dois anos devido à pandemia. Então, tem esse significado de recomeço, de retomada”, afirmou o governador.

Ranolfo percorreu os estandes da FBV, conferiu inovações tecnológicas do segmento e aproveitou para fazer um circuito imersivo pela orla do Guaíba por meio de uma experiência de realidade virtual.

Realizada pelo Sindilojas Porto Alegre, a feira prossegue até sexta-feira (27) no Centro de Eventos da Fiergs. Cerca de 8 mil pessoas devem visitar o evento, que tem ampla cobertura dos veículos da Rede Pampa de Comunicação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul