Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul ultrapassou a 8 mil mortes por coronavírus. Testes positivos já são mais de 400 mil desde março

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

Os 63 novos casos fatais incluem uma anciã de 106 anos. (Foto: EBC)

Com o registro de 5.887 novos casos de coronavírus e mais 63 óbitos pelo boletim epidemiológico desta sexta-feira (18), o Rio Grande do Sul passou a acumular 400.537 testes positivos desde o início da pandemia, em março, ao passo que o contingente de mortos pela Covid no Estado é de 8.007.

Descontando-se os 372.019 recuperados (93%), o número oficial de casos gaúchos em andamento é de 20.465. Essa quantidade abrange indivíduos com ou sem a apresentação de sintomas, bem como os internados em hospitais ou cumprindo período de quarentena domiciliar.

Ainda sobre as perdas humanas relatadas pelo documento desta sexta-feira, a lista abrange falecimentos ocorridos desde o dia 18 de novembro. Os idosos permanecem na condição de segmento populacional mais vulnerável à infecção por coronavírus.

Enquanto 13 pessoas (ou 20,6%) tinham menos de 60 anos (incluindo um jovem de 18), as outras 50 vítimas estão acima dessa faixa, sendo que uma delas é uma anciã de 106 anos – trata-se de um dos pacientes mais velhos a sucumbirem à doença no Rio Grande do Sul, Estado onde o recorde de idade para óbito por Covid é de 108 anos.

Casos fatais

Confira, a seguir, o breve detalhamento de cada um dos desfechos fatais, em ordem alfabética por município de residência e que também menciona o gênero (feminino ou masculino) e a idade.

– Alegrete (mulher, 75 anos);

– Alvorada (homem, 51 anos);

– Alvorada (homem, 70 anos);

– Alvorada (mulher, 67 anos);

– Bagé (homem, 75 anos);

– Bagé (mulher, 70 anos);

– Barra do Ribeiro (mulher, 92 anos);

– Cachoeira do Sul (mulher, 86 anos);

– Cachoeira do Sul (homem, 57 anos);

– Cachoeirinha (homem, 83 anos);

– Campo Bom (homem, 81 anos);

– Campo Bom (homem, 65 anos);

– Canela (mulher, 69 anos);

– Canela (mulher, 82 anos);

– Canguçu (homem, 87 anos);

– Canoas (homem, 91 anos);

– Capão do Leão (homem, 42 anos);

– Capão do Leão (mulher, 78 anos);

– Carlos Barbosa (homem, 77 anos);

– Caxias do Sul (homem, 60 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 94 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 62 anos);

– Entre-Ijuís (mulher, 78 anos);

– Esteio (mulher, 70 anos);

– Esteio (mulher, 69 anos);

– Farroupilha (mulher, 88 anos);

– Gramado Xavier (mulher, 86 anos);

– Ibiraiaras (homem, 83 anos);

– Ivoti (homem, 69 anos);

– Jaguari (mulher, 78 anos);

– Lajeado (homem, 78 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 41 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 51 anos);

– Palmeira das Missões (mulher, 71 anos);

– Panambi (mulher, 54 anos);

– Parobé (mulher, 83 anos);

– Paverama (homem, 80 anos);

– Pelotas (homem, 91 anos);

– Pelotas (mulher, 83 anos);

– Pelotas (homem, 65 anos);

– Pelotas (homem, 49 anos);

– Pelotas (homem, 79 anos);

– Pelotas (mulher, 39 anos);

– Porto Alegre (homem, 18 anos);

– Porto Alegre (homem, 83 anos);

– Porto Alegre (homem, 78 anos);

– Porto Alegre (mulher, 53 anos);

– Porto Alegre (homem, 71 anos);

– Rio Grande (homem, 76 anos);

– Santa Maria (mulher, 106 anos);

– Santa Maria (mulher, 84 anos);

– Santa Maria (homem, 55 anos);

– Santiago (homem, 85 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (homem, 62 anos);

– São Leopoldo (homem, 73 anos);

– São Leopoldo(mulher, 80 anos);

– São Lourenço do Sul (mulher, 49 anos);

– Tramandaí (homem, 78 anos);

– Tramandaí (homem, 87 anos);

– Uruguaiana (homem, 37 anos);

– Viamão (homem, 95 anos);

– Viamão (homem, 73 anos);

– Viamão (homem, 68 anos).

(Marcello Campos)

