Rio Grande do Sul O rio Gravataí atingiu a estabilidade e está fora do nível de alerta, mas previsão de estiagem continua

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Situação positiva deve mudar em agosto, prevê Secretaria. (Foto: Encarte do Plano Gravataí)

As chuvas registradas no Rio Grande do Sul no último mês trouxeram um resultado positivo com relação aos seus níveis fluviais. Nesta semana, o rio Gravataí, que apresentava níveis críticos desde o início do ano, com 1 metro em fevereiro, passou agora a 2,5 metros, com estabilidade e fora do nível de alerta. Mas a tendência é de que essa condição se mantenha apenas por um curto prazo.

“Sempre ressaltamos que o cenário de baixa disponibilidade hídrica deve retornar como tema central a partir de agosto, já que o prognóstico climático não traz cenários otimistas no que diz respeito à recarga nas bacias gaúchas no período”, esclarece a hidróloga Marcela Nectoux, da Divisão de Meteorologia do DRHS (Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento) da Sema (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura).

A condição de pouca chuva, predominância de vento nordeste e temperaturas elevadas ocasionou o comprometimento da disponibilidade hídrica, o que demandou ações de gestão e regulação por parte do órgão. Dentre as medidas está a divulgação da Portaria 38 (março de 2020), que suspendeu as captações diretas de água no Gravataí para outras finalidades que não fossem a de abastecimento humano. O DRHS já trabalha em uma nova minuta, que revoga o documento.

Divulgação diária

O monitoramento dos níveis também foi intensificado, e a Sala de Situação da Sema passou a divulgar boletins diariamente com a atualização dos dados em dois pontos: Corsan-Gravataí e Corsan-Alvorada, ambos na Região Metropolitana de Porto Alegre. Com a melhora dos níveis, a divulgação diária está suspensa, podendo ser retomada caso os níveis voltem a ficar críticos. Dados do monitoramento estão disponíveis no site www.saladesituacao.rs.gov.br.

“O governo do Estado vem preparando um conjunto de medidas para o enfrentamento da estiagem, com planejamento a curto, médio e longo prazo”, ressalta o Palácio Piratini. As informações devem ser divulgadas nos próximos dias.

(Marcello Campos)

