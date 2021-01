O salário mínimo regional serve de referência, sobretudo, para os trabalhadores do setor privado que pertencem a categorias não contempladas em acordos coletivos ou convenções, como domésticos.

Veja os valores do salário mínimo por Estado:

– Acre: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

– Alagoas: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

– Amapá: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

– Amazonas: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

– Bahia: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

– Ceará: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

– Distrito Federal: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

– Espírito Santo: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

– Goiás: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

– Maranhão: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

– Mato Grosso: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

– Mato Grosso do Sul: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

– Minas Gerais: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

– Pará: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

– Paraíba: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

– Paraná: não segue o valor o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Para 2021, o mínimo no estado ainda não foi definido, mas seguirá o índice aplicado ao salário mínimo nacional, acrescido de 0,55%. O valor de 2020 varia entre R$ 1.383,80 e R$ 1.599,40, dependendo da categoria.

– Pernambuco: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

– Piauí: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

– Rio de Janeiro: não segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Ainda não foi definido o piso estadual para 2021, e a expectativa é que isso ocorra no início do ano, informou a Casa Civil do Estado. Vigora atualmente no estado o piso adotado em 2019, com faixas de rendimento que vão de R$ 1.238,11 até R$ 3.158,96.

– Rio Grande do Norte: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

– Rio Grande do Sul: não segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. O piso regional para 2021 foi congelado, e varia de R$ 1.237,15 e R$ 1.567,81.

– Rondônia: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

– Roraima: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

– Santa Catarina: piso estadual de 2021 será definido entre janeiro e fevereiro. Vigora atualmente no Estado o valor adotado em 2020, com faixas de rendimento que vão de R$ 1.215 a R$ 1.391.

– São Paulo: não segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Ainda não foi definido o piso estadual para 2021. Vigora atualmente no Estado o piso adotado em 2019, com faixas de rendimento que vão de R$ 1.163,55 a R$ 1.183,33.

– Sergipe: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

– Tocantins: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.