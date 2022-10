Brasil O Sul testa o Toyota Yaris Sedan XS 2023; modelo custa pouco mais de R$ 107 mil

Por Marcelo Warth | 16 de outubro de 2022

Veículo tem motor flex 1.5 de quatro cilindros, com 105 cavalos de potência a gasolina e 110 a etanol Foto: Marcelo Warth/O Sul Veículo tem motor flex 1.5 de quatro cilindros, com 105 cavalos de potência a gasolina e 110 a etanol. (Foto: Marcelo Warth/O Sul) Foto: Marcelo Warth/O Sul

Com um amplo espaço interno e um porta-malas de 473 litros, o Yaris Sedan XS 2023 pode ser adquirido nas concessionárias Toyota por pouco mais de R$ 107 mil. Ao realizar um test drive, o Portal O Sul percorreu cerca de 1.000 quilômetros com o carro na cidade e na estrada.

A direção elétrica e o freio bastante macios e eficientes, assim como a estabilidade, transmitem segurança ao motorista. O Yaris Sedan XS possui câmbio automático tipo CVT de sete velocidades. Para estacionar, o condutor conta com o auxílio da câmera de ré.

O veículo, que tem motor flex 1.5 de quatro cilindros, com 105 cavalos de potência a gasolina e 110 a etanol, conta com as opções de condução econômica – ideal para usar no dia a dia, reduzindo o consumo de combustível – e Sport, na qual o carro fica “nervoso” e responde rapidamente ao acelerador tanto na estrada quanto na cidade, mantendo rotações mais altas.

Em uma viagem de Porto Alegre a Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, o Yaris demonstrou agilidade nas ultrapassagens para um propulsor de 1.500 cilindradas, principalmente na modalidade Sport, quando o ronco do motor em giro maior torna a condução mais divertida. Também se comportou bem na chuva, com acúmulo de água na pista, mantendo a estabilidade.

O torque do propulsor é de 14,3 kgfm (gasolina) e 14,9 kgfm (etanol). Com tração dianteira, o Yaris Sedan XS possui computador de bordo e ar-condicionado automático e digital, além de regulagem elétrica dos espelhos laterais, kit multimídia, porta-copos em diferentes posições e equipamentos de segurança como sistema pré-colisão, alerta de mudança de faixa, controle de tração e sete airbags.

Classificado por muitos como um “mini Corolla”, o Yaris Sedan 2023 recebeu melhorias no visual externo e no seu interior. O veículo vem equipado com rodas de liga leve de 15 polegadas.

