Geral "O Supremo vai resistir a ímpeto autoritário de qualquer lugar do mundo", diz o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2024

Barroso também avaliou que a ameaça antidemocrática está “felizmente superada no Brasil”. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, disse que a Corte “vai resistir a qualquer ímpeto autoritário que venha de qualquer lugar do mundo”. A declaração ocorreu nessa quarta-feira (13), em evento realizado pelo grupo empresarial Lide, em Brasília, e o ministro foi aplaudido pela plateia.

Na semana passada, Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Na terça-feira, 12, Trump anunciou que o bilionário Elon Musk, dono do X que protagonizou embates com o Supremo, assumirá um cargo no seu governo.

Barroso também avaliou que a ameaça antidemocrática está “felizmente superada no Brasil” e que “existe plena normalidade institucional, com as divergências naturais de uma vida democrática”. Questionado sobre a proposta de anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, ele disse que o “lugar de debater anistia é no Congresso mesmo”. “Vejo com muita naturalidade o que está acontecendo no Brasil”, acrescentou.

O presidente do STF citou como exemplos de convivência com as diferenças o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele disse que encontrou ambos lado a lado no evento de inauguração de uma TV e elogiou a capacidade de “sentar na mesma mesa” para conversar. “Precisamos de mais pessoas assim”, afirmou.

Decisões da Corte

Em outra frente, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, inaugurou, na tarde dessa quarta-feira (13), a exposição “O STF mudando a vida das pessoas”. Na abertura, Barroso destacou que a mostra reúne um conjunto expressivo de decisões da Corte que “ajudaram a empurrar a história na direção certa e fizeram uma grande diferença na vida brasileira”.

O ministro ressaltou, ainda, que o espaço traz dados e notícias que evidenciam como o Tribunal vem contribuindo “para que os direitos e as garantias constitucionais saiam do papel e transformem vidas”.

Também participaram do evento o decano do STF, ministro Gilmar Mendes, e os ministros Luiz Fux, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

A exposição utiliza imagens, infográficos e outros recursos visuais para demonstrar a influência de decisões do Supremo no cotidiano dos cidadãos brasileiros. Os julgamentos selecionados abrangem dez temas sociais: educação; saúde; proteção à mulher; igualdade racial; proteção dos povos indígenas; segurança pública; meio ambiente; direito das pessoas com deficiência; LGBTQIAPN+; e pandemia da covid-19.

Aberta ao público, a mostra está em exibição no Espaço Cultural Ministro Menezes Direito, nas dependências no Tribunal. A visitação pode ser feita de segunda a sexta, das 9h às 16h30, e aos sábados e domingos, das 10h às 16h. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do STF.

