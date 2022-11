Inter “O torcedor pode. Nós vamos lutar pela melhor colocação”, diz o técnico Mano Menezes após a derrota do Inter contra o América-MG

Por Lorenzo Rivero | 3 de novembro de 2022

Treinador garante que a luta pela vice-liderança continua

A briga pelo título do Brasileirão chegou ao fim para o Inter. Com a derrota para o América-MG, o Palmeiras foi campeão Brasileiro de 2022. O técnico colorado Mano Menezes deixou muito claro que o Inter não vai tirar o pé. A briga agora é pela melhor colocação no campeonato, neste caso, a vice-liderança do Brasileirão.

O jogo desta quarta-feira (02) para alguns torcedores Colorados pareceu que o time não estava com todo o gás para ganhar a partida, mas Mano Menezes prometeu que não existe isso e que vai até o final com tudo.

“O torcedor pode achar menos importante a segunda colocação do campeonato. Nós não achamos. Nós vamos lutar pela melhor colocação depois que não conseguimos disputar até o final o título com o Palmeiras”, falou Mano Menezes.

O Inter já está classificado para a Libertadores da América de 2023. Está na segunda colocação do campeonato com 64 pontos, três a frente do Flamengo.

