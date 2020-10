Geral O Twitter testa incentivo para retuítes com comentários no Brasil para dificultar a propagação de fake news

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

Ao clicar no ícone de retuitar, as pessoas serão incentivadas a escrever algum comentário no campo de composição. (Foto: Reprodução)

O Twitter começa a testar a partir desta sexta-feira (9) no Brasil uma mudança temporária para incentivar as pessoas a fazerem comentários nos retuítes, em vez de somente replicar o conteúdo. A mudança vale para a versão web – os aplicativos para celulares Android e iPhone não terão alterações.

Ao clicar no ícone de retuitar, as pessoas serão incentivadas a escrever algum comentário no campo de composição. Para fazer um retuíte comum, basta não escrever nada.

O Twitter diz que pretende analisar o impacto no ritmo e na escala de disseminação de informações enganosas com essa mudança. A escolha pelo Brasil está relacionada com o período de eleições municipais.

O objetivo é “estimular as pessoas a avaliar por que estão amplificando o alcance daquele conteúdo e aumentar a possibilidade de elas incluírem seus pensamentos, reações e perspectivas”, segundo a empresa.

Se o teste for bem-sucedido, o Twitter planeja expandir o recurso para o mundo todo a partir de 20 de outubro.

Informações enganosas

A rede social vai incluir a partir da semana que vem, no mundo todo, um aviso em conteúdos que forem sinalizados como enganosos de acordo com as políticas da empresa.

Quando as pessoas tentarem retuitar alguma publicação que recebeu um selo por ser enganosa, será exibida uma notificação com um botão que leva para informações de credibilidade sobre o assunto. Ainda será possível compartilhar o conteúdo escolhendo comentar o tuíte.

O Twitter diz que reduz a visibilidade dos conteúdos que são marcados como enganosos e que esse selo pode ser incluído em materiais que desinformem sobre “integridade cívica e Covid-19, assim como em tuítes com mídia sintética [deepfakes] e manipulada”.

Processo eleitoral dos EUA

O Twitter disse nesta sexta-feira que removerá tuítes que conclamam pessoas a interferirem no processo eleitoral dos EUA ou na implementação dos resultados eleitorais, inclusive por meio de violência, com a empresa também anunciando mais rótulos e restrições para desacelerar a disseminação de desinformação.

O Twitter disse a partir da próxima semana os usuários receberão um aviso apontando-lhes informações confiáveis antes que possam retuitar o conteúdo que foi rotulado como enganoso.

A empresa vai adicionar mais avisos e restrições sobre tuítes com rótulos de informações enganosas de figuras políticas dos EUA, como candidatos e campanhas, bem como contas com base nos EUA com mais de 100 mil seguidores ou que obtêm “envolvimento significativo”.

O Twitter, que recentemente disse que está testando como tornar sua rotulagem mais óbvia e direta, disse que as pessoas terão que tocar em avisos para ver esses tuítes.

O Twitter diz que rotulou milhares de postagens enganosas, embora a maior parte da atenção tenha estado nos rótulos aplicados aos tuítes do presidente Trump.

Empresas de mídia social estão sob pressão para combater a desinformação ligada a eleições e se preparar para possibilidade de violência ou intimidação nas urnas.

A Reuters relatou que os republicanos estão mobilizando milhares de voluntários para assistir aos primeiros sites de votação e às urnas eleitorais para encontrar evidências que sustentem as reclamações de Trump sobre a fraude eleitoral. Na quinta-feira, o Facebook disse que iria proibir chamadas para assistir pesquisas usando “linguagem militarizada”.

O Twitter também disse que rotularia os tweets que afirmam falsamente a vitória de qualquer candidato. As informações são do portal de notícias G1 e da agência de notícias Reuters.

