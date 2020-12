Em 14 de março, um dia após o primeiro caso da doença ser registrado no país, o governo anunciou a suspensão da volta às aulas, fechou as fronteiras, estabelecimentos sociais e proibiu atividades que geram aglomerações. Com uma comunicação oficial organizada e efetiva, as restrições tiveram adesão da maioria dos 3,5 milhões de habitantes do país.

Os casos, no entanto, voltaram a crescer em outubro, quando a barreira dos 50 casos diários foi superada pela primeira vez, número que dobrou um mês depois.

Em 1o de dezembro, após o Uruguai registar mais de 200 mortes pela primeira vez, o governo reimpôs recomendações extras, como o cancelamento de todas as modalidades esportivas em espaços fechados e a suspensão dos eventos de fim de ano em instituições de ensino. Os casos, no entanto, continuaram a aumentar, chegando a recordes 536 novos diagnósticos no domingo.

“A segunda onda do mundo é a nossa primeira onda”, disse Lacalle Pou.

O governo uruguaio pretendia anunciar as novas restrições nesta sexta-feira (18), mas as adiantou diante da aceleração dos contágios. O projeto de Lei, que busca “limitar o direito a reuniões quando isto é notoriamente um atentado contra a saúde”, foi enviado para debate no Congresso nesta quinta.