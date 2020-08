O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), garantiu ao Palácio do Planalto — mais uma vez — as condições para manter uma perspectiva mínima de equilíbrio das contas públicas, ao costurar uma solução para manter o veto presidencial ao reajuste dos servidores na noite de quinta-feira (20). Mas o salvamento contou com a ajuda extraordinária do MDB do deputado Baleia Rossi (SP), que operou desde cedo para evitar que o desastre anunciado na véspera se tornasse realidade.