O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta quarta-feira que a Amazônia “não está queimando”, porque os incêndios ocorrem somente no que ele chamou de “área humanizada”. Mourão também ironizou críticas do ator Leonardo DiCaprio à preservação da floresta e o convidou para conhecer a região.

“(Existe) Muita desinformação sobre a Amazônia. Uma primeira coisa que tem que ficar clara: onde ocorre queimada na Amazônia é naquela área humanizada. A floresta não está queimando. E, no entanto, a imagem que é passada para o resto do Brasil e para a comunidade internacional é que tem fogo na floresta. E não adianta mostrar o mapa da Nasa, o mapa do Inpe, que a turma não aceita o dado”, disse Mourão, durante evento da Confederação Nacional da Indústria.

No dia 30 de julho, a Amazônia registrou o dia recorde de focos de incêndio para o mês dos últimos 15 anos. Foram 1.007 pontos de calor incluídos no sistema de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Dados incompletos apontaram um número de focos de incêndio 14,5% maior quando comparado com o mesmo mês do ano passado.

Mourão também rebateu críticas do ator Leonardo DiCaprio, que recentemente criticou o presidente Jair Bolsonaro pelo aumento das queimadas na Amazônia. O vice-presidente convidou DiCaprio a visitar e fazer uma “marcha” na floresta para ver que a região não é uma “planície”.

“A Amazônia não é uma coisa única. Existem 22 tipos de florestas diferentes aqui dentro. Não é uma floresta única. E muito menos é uma planície. Eu gostaria de convidar o nosso mais recente crítico, nosso ator Leonardo DiCaprio, para ele ir comigo aqui a São Gabriel da Cachoeira e nós fazermos uma marcha de oito horas pela selva entre o aeroporto de São Gabriel e a estrada de Cucuí. E aí ele vai aprender em cada socavão que ele tiver que passar que a amazônia não é uma planície. E aí entenderá melhor como funcionam as coisas nessa imensa região.”

À noite, Mourão voltou a falar sobre as críticas e questionou o conhecimento do ator sobre o bioma. “Tem críticas que são válidas, porque são pessoas que conhecem, e outras, né? Eu tenho absoluta certeza que o nosso ator Leonardo DiCaprio, ele é muito bom no que faz, para interpretar papéis, mas a Amazônia ele conhece tanto quanto eu conheço de física quântica”, afirmou.

Na semana passada, DiCaprio publicou em sua conta no Instagram dados do aumento de queimadas na Amazônia e disse que, apesar da pressão internacional, Bolsonaro “duvidou publicamente da gravidade (dos dados) no passado, alegando que opositores e comunidades indígenas eram responsáveis”.

No ano passado, Bolsonaro já havia criado polêmica com o ator ao acusá-lo de estar “dando dinheiro para tacar fogo na Amazônia”. O presidente fez referência a uma investigação contras ONGs ambientalistas, suspeitas de realizarem incêndios criminosos. Na época, contudo, DiCaprio afirmou que não fez doações para as ONGs investigadas. As informações são do jornal O Globo.