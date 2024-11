Porto Alegre OAB-RS elege nesta sexta-feira a sua diretoria para o próximo triênio

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2024

Comando da entidade é disputado por duas chapas. (Foto: Arquivo/OAB-RS)

A seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS) realiza nesta sexta-feira (22), das 9h às 17h, a eleição de sua cúpula para o triênio 2025-2027. O processo é on-line e obrigatório, no site eleicoes.oabrs.org.br, permitindo assim o acesso por celular, tablet ou computador – ausências terão que ser justificadas posteriormente.

Todas as subseções da entidade no Rio Grande do Sul atenderão os profissionais da categoria no esclarecimento de dúvidas ou eventual dificuldade técnica. Para participar do pleito é necessário estar em situação regular perante a OAB-RS, sem débitos de qualquer natureza, até 23 de outubro.

Além do presidente e vice, serão escolhidos secretário-geral e seu adjunto, tesoureiro e conselheiros seccionais e federais, bem como a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, diretores das subseções e eventuais conselheiros subseccionais. O cargo é disputado por duas chapas, uma das quais encabeçada pelo atual presidente.

Chapa 1 – “OAB Mais”

– Presidente: Leonardo Lamachia (concorrendo à reeleição).

– Vice-presidente: Claridê Chitolina Taffarel.

– Secretária-geral: Ana Lúcia Kaercher Piccoli.

– Secretária-geral adjunta: Regina Pereira Soares.

– Tesoureiro: Jorge Luiz Dias Fara.

Chapa 2 “Muda OAB”

– Presidente: Paulo Peretti Torelly (concorrendo à reeleição).

– Vice-presidente: Lucia Liebling Souto Bolzan.

– Secretária-geral: Lucas Souto Bolzan.

– Secretária-geral adjunta: Felipe Espíndola Carmona.

– Tesoureiro: Marilene Martins da Silva.

(Marcello Campos)

