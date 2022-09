Rio Grande do Sul OAB-RS lança campanha “Voto não tem preço, voto tem consequência”

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2022

A OAB-RS (Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul) lançou a campanha “Voto não tem preço, voto tem consequência”.

Segundo o presidente da entidade, Leonardo Lamachia, a iniciativa dá continuidade ao projeto que existe na Ordem gaúcha desde 2007 e promove a conscientização da população sobre a importância de votar.

“Precisamos investir o nosso tempo em uma reflexão para escolha adequada de quem serão os nossos representantes. O caminho para qualquer nação ter prosperidade e ser desenvolvida é o caminho da democracia, da escolha dos representantes pelo voto”, afirmou Lamachia.

“Além da OAB estadual, todas as nossas 106 subseções se engajarão nessa importante campanha. Conclamamos a sociedade gaúcha para que todos possam se debruçar sobre quem serão os seus escolhidos no pleito eleitoral. Voto não tem preço, voto tem consequência”, concluiu o advogado.

Com a presença de diversas autoridades, o lançamento da campanha ocorreu na noite de sexta-feira (23), no auditório do espaço Cubo, em Porto Alegre.

