Por Redação O Sul | 11 de junho de 2024

Os objetos estavam marcados pela água mas não foram deslocados. Foto: Reprodução/Igreja São Miguel

Durante as enchente que assolaram Rio Grande do Sul em maio, o nível da água chegou próximo dos 3 metros no bairro Cidade Verde, em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre.

É nesse bairro que fica a capela São Miguel. A igreja ficou bastante danificada por causa da inundação, mas um detalhe chamou a atenção: alguns objetos sagrados como uma cruz, castiçais e imagens de santos permaneceram intactos após a enchente.

Alguns dos itens sobre o altar foram encontrados em suas posições originais. Os objetos estavam marcados pela água mas não foram deslocados.

Além disso, uma caixa de Bíblias foi encontrada com os exemplares superiores secos, apesar de terem boiado durante a enchente. O padre Fabiano Glaeser dos Santos, responsável pela capela, afirmou que interpreta o ocorrido como um “sinal de Deus”.

“É um sinal de que só a cruz e os objetos sagrados tenham ficado ‘intactos’. Sinal de que, em meio ao caos, a fé permanece”, disse.

O padre citou a perda de equipamentos como microfones, mesa e caixa de som, livros, documentos e materiais usados nas missas.

“Quando entramos na igreja, encontramos os bancos todos revirados, pois boiaram na água”, disse o padre. “Mas sobre o altar estavam a cruz e os castiçais intactos, ou seja, como se não tivessem sido atingidos pela água.”

As informações são da CNN.

2024-06-11