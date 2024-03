Porto Alegre Obras: atividades e aulas do Ginásio Tesourinha ocorrem em outras unidades da prefeitura de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de março de 2024

O local segue em reforma. Foto: Julia Ferreira/PMPA O local segue em reforma. (Foto: Julia Ferreira/PMPA) Foto: Julia Ferreira/PMPA

Com a sequência das obras para revitalização do Ginásio Tesourinha, em Porto Alegre, as atividades esportivas e recreativas que ocorriam no local serão oferecidas em outros espaços. Além disso, diferentes unidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) disponibilizam espaços e as mesmas modalidades.

“A Clínica Pública de Fisioterapia Esportiva, de forma momentânea, segue atendendo na estrutura do Tesourinha. Em breve o espaço será transferido para outro local”, informou a prefeitura.

Locais

Basquete – Parque Ararigbóia: 3289-2061.

Capoeira – Parque Ramiro Souto: 3289-8330.

Ginástica Artística – Parque Ramiro Souto: 3289-8330; Centro de Comunidade Parque Madepinho (Cecopam): 3289-4871.

Judô – Cecopam: 3289-4871; Centro Esportivo e Cultural Bom Jesus (Cecbj): 3289-2088; Ginásio Lupi Martins: 3289-4891.

Ballet/Dança – Parque Tamandaré: pedagogico.smelj@portoalegre.rs.gov.br.

Dança Afro – Parque Ramiro Souto: 3289-8330.

Ritmos – Parque Mascarenhas de Moraes: pedagogico.smelj@portoalegre.rs.gov.br.

Musculação – Parque Ararigbóia: 3289-2061; Centro de Comunidade de Primeiro de Maio (Ceprima): 3289-1313; e Centro de Comunidade Vila Restinga (Cecores): pedagogico.smelj@portoalegre.rs.gov.br.

Câmbio – Parque Ramiro Souto: 3289-8330; Cecopam: 3289-4871.

Alongamento – Parque Tamandaré: pedagogico.smelj@portoalegre.rs.gov.br.

Ginástica Chinesa – Parque Ramiro Souto: 3289-8330.

Ginástica Localizada – Parque Ramiro Souto: 3289-8330; Parque Ararigbóia: 3289-2061; e Parque Mascarenhas de Moraes, pedagogico.smelj@portoalegre.rs.gov.br.

Yoga – Parque Ramiro Souto: 3289-8330.

