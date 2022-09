Porto Alegre Obras da Anita Garibaldi são entregues à população em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2022

Mudanças trazem uma nova alternativa para quem vem das regiões Centro e Leste para os shoppings e estabelecimentos na Zona Norte. Foto: Pedro Piegas / PMPA Mudanças trazem uma nova alternativa para quem vem das regiões Centro e Leste para os shoppings Iguatemi e Bourbon Country, além de estabelecimentos empreendimentos localizados na Zona Norte. (Foto: Pedro Piegas / PMPA) Foto: Pedro Piegas / PMPA

A obra de prolongamento da rua Anita Garibaldi foi entregue na tarde desta quinta-feira (8). A intervenção é uma das obrigações assumidas pelo Shopping Iguatemi como contrapartida do projeto de expansão do empreendimento. O novo trecho tem 900 metros de extensão, entre a rua Carlos Legory e a avenida João Wallig, na Zona Norte, e permitirá a conexão da Anita com a avenida Túlio de Rose.

Para execução dos serviços, foram investidos cerca de R$ 16 milhões. A obra é executada pela Construtora Coesul e fiscalizada pela Secretaria de Obras e Infraestrutura (Smoi). As intervenções envolvem terraplenagem, drenagem, novas redes de água e esgoto, redes elétricas, iluminação, pavimentação, passeios, ciclovia e ampla sinalização.

Mobilidade

A ampliação da Anita Garibaldi é uma alternativa para quem vem das regiões Centro e Leste para os shoppings Iguatemi, Bourbon Country, estabelecimentos de ensino e empreendimentos localizados na Zona Norte. Quando o estudo foi realizado, constatou-se que a ampliação da rua Anita Garibaldi absorveria aproximadamente 50% da demanda de deslocamento com destino a esses principais pólos.

“Atualmente, Nilo Peçanha e Anita Garibaldi, a partir da Terceira Perimetral, apresentam um fluxo diário de mais de 80 mil veículos nos dois sentidos. O prolongamento significa um grande ganho para a mobilidade da região, pois permitirá que parte do fluxo que circula especificamente na Nilo Peçanha possa ter a Anita Garibaldi como alternativa”, explica o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Mudanças no trânsito

A liberação promoverá mudanças no trânsito na região. Com o prolongamento da rua Anita Garibaldi será possível, no sentido bairro-centro, acessar a via a partir da Túlio de Rose, dobrando à direita na João Wallig e contornando o canteiro para entrar à direita na Anita Garibaldi. No sentido centro-bairro, será possível continuar pela Anita Garibaldi, pegar a antiga Carlos Legori à direita (que passa a ser chamada de continuação da Anita Garibaldi) até a João Wallig.

Outra mudança será na João Wallig que passará a ter sentido duplo da Túlio de Rose até o prolongamento da rua Anita Garibaldi, e portanto, será possível acessar a Anita Garibaldi a partir da Túlio de Rose ou da Cipó, em direção ao centro.

O acesso ao shopping Bourbon Country pela rua Cipó também sofreu alteração. Para ingressar no estacionamento, o motorista deverá contornar todo o canteiro central da avenida João Wallig. Para facilitar a entrada, os acessos foram invertidos: onde antes era a saída passará a ser a entrada do centro comercial.

Sonho antigo

“Essa entrega era um sonho antigo, pois reforça o nosso compromisso de longo prazo com o desenvolvimento de Porto Alegre. Temos orgulho em fazer parte dessa transformação, que traz ainda mais facilidade de acesso e mobilidade para a região”, ressalta Carlos Jereissati, membro do conselho da Iguatemi S.A.

Antes de liberar os primeiros veículos a cruzarem em direção a João Wallig, o prefeito Sebastião Melo reforçou que, sem as parcerias, a prefeitura não conseguiria promover as mudanças necessárias para melhorar a cidade. “Queremos agradecer aos parceiros por essa visão. Por investir em Porto Alegre e acreditar que temos um futuro próspero. A cidade somos todos nós. Que venham os investimentos e mais melhorias”, enfatiza.

