Porto Alegre Obras da Usina do Gasômetro, em Porto Alegre, estão 80% concluídas pós-enchente

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com investimento de R$ 20,6 milhões em 11 mil metros de área útil, os serviços de reforma de um dos pontos turísticos mais importantes da Capital estão 80% concluídos Foto: Reprodução Na manhã dessa sexta-feira (14), o Guaíba apresentava níveis elevados em torno de 2,50 m na régua Usina do Gasômetro. (Foto: Agência Brasil) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito Sebastião Melo vistoriou nesta quarta-feira (03), as obras de revitalização da Usina do Gasômetro para avaliar os impactos da catástrofe climática que atingiu Porto Alegre e o Rio Grande do Sul em maio, em Porto Alegre.

Com investimento de R$ 20,6 milhões em 11 mil metros de área útil, os serviços de reforma de um dos pontos turísticos mais importantes da Capital estão 80% concluídos. A prefeitura irá manter o cronograma de conclusão dos trabalhos até o final do ano mesmo após a enchente.

“A Usina do Gasômetro é uma das almas da nossa cidade e mais um dos equipamentos públicos afetados pela enchente que estão sendo retomados e reconstruídos para o acesso da população. A cidade está em recuperação plena e avançando rumo à reconstrução”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Conforme a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, estão em execução a colocação de portas dos andares superiores até a próxima semana e sendo finalizada a instalação de pisos e escadas no Teatro Elis Regina, no segundo andar. Os prejuízos causados pela enchente no térreo são estimados em mais de R$ 1 milhão, envolvendo banheiros, instalação elétrica, elevador de carga e material de construção.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/obras-da-usina-do-gasometro-em-porto-alegre-estao-80-concluidas-pos-enchente/

Obras da Usina do Gasômetro, em Porto Alegre, estão 80% concluídas pós-enchente

2024-07-03