Rio Grande do Sul Obras de manutenção asfáltica alteram tráfego da ERS-122, no Vale do Caí

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Usuários devem ter atenção para a movimentação de trabalhadores durante a realização dos serviços Foto: EGR / Divulgação Foto: EGR / Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os condutores e pedestres que circularem por São Sebastião do Caí em direção a Portão devem estar atentos para as mudanças no fluxo de veículos na ERS-122. O alerta é da EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias).

Devido às intervenções, que incluem a execução de fresagem do pavimento no trecho rodoviário, com a presença de trabalhadores e maquinários na via, o trânsito está em meia-pista na altura do km 7 da estrada, um corredor estratégico que liga a Região Metropolitana de Porto Alegre até a Serra Gaúcha. A previsão é de que os serviços sejam concluídos até o final desta semana.

A EGR reforça aos motoristas que se deslocam pelo segmento para que respeitem as sinalizações e os limites de velocidade. O trabalho nas rodovias pode ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul