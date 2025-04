Porto Alegre Obras de reconstrução do talude do arroio Dilúvio avançam em dois trechos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

Equipes trabalham na avenida Ipiranga, nos pontos próximos às ruas São Manoel e São Luís Foto: Luciano Lanes/PMPA Equipes trabalham na avenida Ipiranga, nos pontos próximos às ruas São Manoel e São Luís Foto: Luciano Lanes/PMPA

As obras de reconstrução do talude do arroio Dilúvio, em Porto Alegre, iniciadas pelo Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) em janeiro, avançam em dois trechos. As equipes trabalham na esquina entre a avenida Ipiranga e a rua São Manoel, no sentido centro-bairro, e nas proximidades da rua São Luís, no sentido bairro-centro.

A primeira intervenção, realizada próxima à Ebat (Estação de Bombeamento de Água Tratada) São Manoel, já avançou significativamente. No local, o talude foi reforçado, provisoriamente, com estacas-prancha de oito metros de profundidade – que, na sequência, serão substituídas por uma espécie de muro.

O curso do arroio Dilúvio foi desviado com o auxílio de sacos de ráfia, preenchidos por areia. Com isso, as margens podem ser usadas para o trânsito de trabalhadores e máquinas. A previsão é de conclusão das obras no trecho em setembro.

O contrato foi prorrogado em dois meses, sem acréscimo de valor, em razão da complexidade da obra – que acontece próxima a uma rede de gás e adutora de água. A medida foi publicada no Diário Oficial de Porto Alegre de quarta-feira (09).

Já a segunda intervenção, próxima ao Planetário da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), tem trabalhos na fase inicial, com conclusão prevista para outubro.

Próximos passos

O Dmae já contratou as empresas que farão as obras na esquina com a avenida Silva Só e nas proximidades do campus da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul). As frentes de trabalho serão abertas nos próximos meses, considerando o impacto na mobilidade urbana.

O corpo técnico do Departamento trabalha, ainda, na conclusão dos projetos de outros cinco trechos. A previsão é de que a reconstrução de todos os pontos seja finalizada no primeiro semestre de 2026.

Histórico

O talude é responsável por conter o transbordo do Dilúvio em caso de cheia no curso d’água. Os problemas identificados na estrutura são decorrentes dos extensos períodos de chuva nos últimos anos. Duas técnicas de reconstrução estão sendo utilizadas: em concreto armado, ou usando gabiões (estruturas metálicas).

Ciclovia – Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e a Empresa Pública de Transporte e Circulação, o percurso original da ciclovia da avenida Ipiranga será restabelecido à medida que a obra dos taludes avançar. Nos trechos bloqueados, a calçada recebeu nova sinalização para que o uso seja compartilhado entre ciclistas e pedestres.

Reconstrução do talude do arroio Dilúvio

Obras em andamento

– Em frente a uma concessionária automotiva, na esquina da rua São Manoel

– Próximo ao Planetário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Obras a serem iniciadas

– Em frente à concessionária de energia elétrica, próximo à rua Vicente da Fontoura

– Em frente a um laboratório, próximo à rua Santana

– Em frente a um restaurante, próximo à rua Lício Cavalheiro

– Em frente à uma revendedora automotiva, próximo à rua Vicente da Fontoura

– Em frente ao antigo Ginásio da Brigada Militar, próximo à rua Silva Só

– PUCRS, próximo à parada de ônibus do campus (sentido centro/bairro)

– PUCRS, próximo à rua Prof. Cristiano Fischer (sentido centro/bairro)

