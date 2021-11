Rio Grande do Sul Obras de recuperação de quatro rodovias são concluídas no Noroeste do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2021

As obras foram realizadas em 57,7 quilômetros da ERS-342, ERS-155, ERS-207 e ERS-218 Foto: Daer/Divulgação As obras foram realizadas em 57,7 quilômetros da ERS-342, ERS-155, ERS-207 e ERS-218. (Foto: Daer/Divulgação) Foto: Daer/Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul finalizou neste mês a recuperação asfáltica de quatro rodovias no Noroeste do Estado: ERS-342, entre Horizontina e Três de Maio; ERS-155, de Santo Augusto ao entroncamento com a BR-468; ERS-207, de Humaitá ao entroncamento com a BRS-468; e ERS-218, de Santo Ângelo a Catuípe.

Executados pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), os serviços foram realizados em 57,7 quilômetros e contaram com investimento de R$ 9,3 milhões do Plano de Obras 2021-2022.

“Até o final de 2022, investiremos mais de R$ 200 milhões em obras e projetos rodoviários na região Noroeste, que é protagonista no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Serão R$ 56 milhões só na recuperação e manutenção de estradas estratégicas no transporte da produção agrícola”, disse o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella.

