Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Obras do novo viaduto modificam fluxo na BR-386, em Soledade

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

A medida se dá pelo avanço das obras do novo viaduto em implantação no local

Foto: Divulgação

A partir das 9h desta sexta-feira (15), a ViaSul, uma empresa Motiva, informa que inicia desvio do fluxo na região do km 251 da BR-386, no trevo de acesso à RS-322 para Arvorezinha, em Soledade. A medida se dá pelo avanço das obras do novo viaduto em implantação no local, exigindo o reordenamento do tráfego da rodovia para as vias marginais.

Tal operação seguirá durante os próximos quatro meses. Por isso, a Concessionária reforça aos motoristas que programem seu trajeto de forma a evitar imprevistos, principalmente nos horários de pico no começo da manhã e final da tarde.

Também, todo o trecho terá sinalização reforçada. Ainda assim, é fundamental que os motoristas respeitem os limites de velocidade e as orientações indicativas. A atividade foi estabelecida em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e está sujeita às condições climáticas.

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Ministro da Fazenda diz que o Brasil está sendo sancionado pelos EUA “por ser mais democrático que o seu agressor”
Vice-Presidente da Rede Pampa Paulo Sérgio Pinto ao Centro recebendo a Comenda Pedro e Paulo
Brigada Militar celebra 70 anos do 9º BPM com balanço operacional e homenagem a executivo da Rede Pampa
https://www.osul.com.br/obras-do-novo-viaduto-modificam-fluxo-na-br-386-em-soledade/ Obras do novo viaduto modificam fluxo na BR-386, em Soledade 2025-08-13
Deixe seu comentário

Últimas

Política Tribunal de Contas da União pode seguir com a apuração contra o ex-procurador da República e ex-deputado federal Deltan Dallagnol
Inter Flamengo x Inter: choque de gigantes no Maracanã pelas oitavas da Libertadores; acompanhe na Rádio Grenal
Política Aliados de Eduardo Bolsonaro cogitam uma carreira política do parlamentar nos EUA, caso não volte ao Brasil
Esporte Confusão marca empate entre Atlético Nacional e São Paulo na Libertadores
Esporte Bahia e Cruzeiro são os únicos clubes do Brasileirão sem reforços após o Mundial de Clubes
Grêmio Riquelme assina com o Grêmio até 2027 e integra o elenco principal
Rio Grande do Sul Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul vê avanços, mas aponta insuficiência em medidas contra tarifas dos EUA
Política “O mundo está ávido para fazer negociação com o Brasil”, afirma Lula
Rio Grande do Sul Estado começa renovação da sinalização do Porto do Rio Grande para ampliar segurança
Política Em eleição simbólica, ministro Edson Fachin é escolhido para a presidência do Supremo
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Rio Grande do Sul Unicred Porto Alegre comemora 35 anos com crédito diferenciado para cooperados da saúde até 31 de agosto

Rio Grande do Sul Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul vê avanços, mas aponta insuficiência em medidas contra tarifas dos EUA

| Presidente da OAB-RS Leonardo Lamachia recebe Medalha do Mérito Farroupilha e critica STF

Rio Grande do Sul Estado começa renovação da sinalização do Porto do Rio Grande para ampliar segurança