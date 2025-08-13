Quarta-feira, 13 de agosto de 2025
A medida se dá pelo avanço das obras do novo viaduto em implantação no localFoto: Divulgação
A partir das 9h desta sexta-feira (15), a ViaSul, uma empresa Motiva, informa que inicia desvio do fluxo na região do km 251 da BR-386, no trevo de acesso à RS-322 para Arvorezinha, em Soledade. A medida se dá pelo avanço das obras do novo viaduto em implantação no local, exigindo o reordenamento do tráfego da rodovia para as vias marginais.
Tal operação seguirá durante os próximos quatro meses. Por isso, a Concessionária reforça aos motoristas que programem seu trajeto de forma a evitar imprevistos, principalmente nos horários de pico no começo da manhã e final da tarde.
Também, todo o trecho terá sinalização reforçada. Ainda assim, é fundamental que os motoristas respeitem os limites de velocidade e as orientações indicativas. A atividade foi estabelecida em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e está sujeita às condições climáticas.
