Rio Grande do Sul Obras em alça da Freeway bloqueiam tráfego em Santo Antônio da Patrulha

Por Redação O Sul | 10 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











O local será sinalizado, além das equipes que auxiliarão na orientação dos motoristas Foto: Divulgação/CCR ViaSul O local será sinalizado, além das equipes que auxiliarão na orientação dos motoristas (Foto: Divulgação/CCR ViaSul) Foto: Divulgação/CCR ViaSul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir da 1h deste (11), a CCR ViaSul fará o bloqueio parcial da alça de acesso na altura do km 25 da pista Leste, sentido litoral, em Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, devido à realização de obras no pavimento. O local serve como ligação à Freeway para quem vem da ERS-474.

Devido a isso, a Concessionária irá bloquear uma das faixas no local, o que poderá gerar lentidão. Conforme a empresa, as intervenções devem ser concluídas até as 6h. O local será sinalizado, além das equipes que auxiliarão na orientação dos motoristas. Ainda, haverá mensagens indicativas nos painéis eletrônicos mensagens informando sobre a interdição.

Em caso de dúvidas ou mais informações, o usuário tem à disposição o Disque CCR ViaSul pelo telefone 0800 000 0290, que atende gratuitamente 24 horas por dia, todos os dias da semana. Pode também acessar o site www.ccrviasul.com.br ou ainda utilizar o WhatsApp pelo número (51) 3303-3858.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/obras-em-alca-da-freeway-bloqueiam-trafego-em-santo-antonio-da-patrulha/

Obras em alça da Freeway bloqueiam tráfego em Santo Antônio da Patrulha