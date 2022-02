Rio Grande do Sul Obras geram bloqueios parciais na BR-116 entre Porto Alegre e Sapucaia do Sul até domingo

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2022

BR-116 terá obras em Porto Alegre, Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul. Foto: DNIT/Divulgação BR-116 terá obras em Porto Alegre, Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul. (Foto: DNIT/Divulgação) Foto: DNIT/Divulgação

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que, até o próximo domingo (13), foi alterado o horário de realização dos serviços de recuperação de aproximadamente 21 quilômetros da BR-116 no trecho localizado entre Porto Alegre e Canoas. Os serviços estão programados para acontecer das 9h às 16h, em ambos os sentidos.

O trecho entre o aeroporto em Porto Alegre até o zoológico no município de Sapucaia do Sul, terá o pavimento de ambos os sentidos da pista revitalizado. Os trabalhos de revitalização do asfalto vão acontecer durante todo o mês de fevereiro. Em caso de chuva, a atividade fica paralisada até que as condições climáticas permitam sua realização.

A expectativa do DNIT é finalizar o primeiro segmento, de aproximadamente três quilômetros, entre o aeroporto e a BR-290, em Canoas, até domingo. Até esta terça-feira (8), a equipe do DNIT concluiu a revitalização da pista no sentido Capital-interior e já executou cerca de dois quilômetros da pista no sentido oposto.

Além deste primeiro trecho que está sendo revitalizado, outros três segmentos, de seis quilômetros cada, também vão receber aplicação de micro asfalto a frio e a recomposição da sinalização horizontal.

