Oito brasileiros são presos em barco clandestino com 560 quilos de cocaína nas Ilhas Canárias

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2022

A embarcação levava “um número significativo de maços dos habitualmente utilizados para o tráfico de cocaína”, informou a polícia. (Foto: Divulgação)

A Polícia Nacional espanhola informou na terça-feira (7) a prisão de oito brasileiros que estavam a bordo de uma embarcação no sul das Ilhas Canárias. Dentro do barco de pesca, os agentes encontraram 560 quilos de cocaína com destino à Europa.

A operação, denominada “Brasil Branco”, realizou a prisão dos brasileiros na sexta-feira, dia 3. O grupo converteu a embarcação de 19 metros de comprimento para o transporte de entorpecentes.

A embarcação levava “um número significativo de maços dos habitualmente utilizados para o tráfico de cocaína”, informou a polícia. Na ocasião, os oito tripulantes brasileiros foram detidos, assim como a embarcação foi apreendida.

De acordo com as autoridades espanholas, “Brasil Branco” foi realizada para combater o narcotráfico na chamada “Rota Atlântica” da cocaína. Trata-se de um percurso marítimo conhecido pelo uso de barcos pesqueiros vindos da América do Sul para levar entorpecentes ao continente europeu.

A busca pelo barco foi considerada uma operação de alta complexidade em termos náuticos, dada a escassa informação sobre a geolocalização do navio. Segundo a polícia, “as condições de navegação até ao momento da intervenção eram complexas devido às condições meteorológicas adversas que atravessavam o arquipélago da Madeira devido ao temporal dos Açores”.

Depois de apreendido, o barco usado para o tráfico internacional de drogas foi rebocado e transferido para o porto de Las Palmas, nas Ilhas Canárias.

Outra operação

Em outra frente, agentes da Polícia Nacional espanhola realizaram uma investigação conjunta com a polícia financeira italiana, a Polícia Nacional da Colômbia e o Departamento Norte-Americano de Investigações de Segurança Interna, que resultou na apreensão de mais de 4 toneladas de cocaína que seriam distribuídas por diferentes países europeus, incluindo a Espanha. A operação, realizada em várias fases, terminou com o desmantelamento de quatro organizações criminosas encarregadas de receber e distribuir a droga, e com a prisão de 24 indivíduos – 11 deles na Itália e 13 entre Colômbia, Eslovênia, Croácia, Bulgária e Holanda.

Os investigadores realizaram 26 buscas, na Colômbia e em vários países europeus, nas quais estiveram envolvidos cerca de 2 milhões de euros em dinheiro, 15 veículos de luxo e numerosos sistemas de comunicação encriptada. A investigação começou em abril de 2021. As informações são do jornal O Globo e da Polícia Nacional espanhola.

