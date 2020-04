Bem-Estar Oito em cada dez brasileiros adotam hábitos de higiene contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

Lavar as mãos previne a Covid-19 Foto: Reprodução Lavar as mãos previne a Covid-19. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As práticas de higiene recomendadas para a prevenção do novo coronavírus são seguidas por 82,7% da população brasileira. Oito em cada dez brasileiros afirmaram ter adotado o hábito de lavar as mãos regularmente com água e sabão ou higienizá-las com álcool, bem como a limpeza de superfícies e objetos.

Os dados são da primeira edição da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico Covid-19, a Vigitel, divulgada nesta quinta-feira (23) pelo Ministério da Saúde.

Já as práticas complementares de higiene, que vão desde o não compartilhamento de objetos de uso pessoal à troca de roupas e sapatos ao chegar em casa, têm sido seguidas por 66,3% da população.

No que se refere ao isolamento social, 90,9% dos entrevistados informaram ter aderido a alguma das ações indicadas em seus municípios, como sair de casa apenas quando necessário, evitar aglomerações de pessoas ou lugares muito cheios e o contato próximo com outras pessoas, como cumprimentos ou abraços. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a aderência foi maior, com 92,7%, enquanto as regiões Norte e Nordeste alcançaram o patamar de 87,5%.

A pesquisa Vigitel Covid-19 foi realizada em parceria com a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) entre os dias 1º e 10 de abril e entrevistou 2 mil pessoas com 18 anos ou mais em todo o País.

