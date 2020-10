Rio Grande do Sul Oito mil clientes seguem sem luz no Rio Grande do Sul devido à chuva

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A falta de luz persiste em diferentes pontos da Capital e algumas unidades em Viamão, na Região Metropolitana Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A falta de luz persiste em diferentes pontos da Capital e algumas unidades em Viamão, na Região Metropolitana. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Caiu para oito mil o total de clientes da CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica) que permanecem sem energia elétrica em função do temporal que atingiu, sobretudo, Porto Alegre, no início da noite desta segunda-feira (26). A falta de luz persiste em diferentes pontos da Capital e algumas unidades em Viamão, na Região Metropolitana.

No auge do temporal, 22 mil chegaram a ficar sem luz em Porto Alegre. A Companhia garantiu que está trabalhando para restabelecer o fornecimento, mas não deu previsão exata para o retorno do serviço.

Já a RGE informou, nesta manhã, que em função das chuvas está atendendo ocorrências espalhadas pela área de concessão, sem concentração de volume de clientes sem energia elétrica.

As regiões mais afetadas são Vale dos Sinos, Vale do Taquari e Região Norte. A normalização do fornecimento da energia se dará conforme os trabalhos forem concluídos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul