Economia Oito milhões de pessoas podem começar a receber o auxílio emergencial na semana que vem

Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Benefício é pago em razão da crise provocada pelo coronavírus Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Benefício é pago em razão da crise provocada pelo coronavírus. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 será feito na próxima semana. No entanto, muitos trabalhadores ainda não receberam a primeira parte do benefício.

Segundo o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, na semana que vem será concluída a análise de 17 milhões de pedidos, incluindo os de reanálise. A expectativa do ministro é de que até 8 milhões de pessoas sejam elegíveis e, até segunda (11), 99% da primeira etapa esteja concluída.

A Dataprev, empresa de dados responsável pela checagem das informações dos trabalhadores, afirma que, até este domingo (10), vai finalizar o processamento dos requerimentos apresentados entre os dias 23 e 30 de abril. Após a liberação, o pagamento da parcela é feito pela Caixa ao beneficiário em até três dias.

O ministro garante que todos os que tiverem direito ao benefício, mesmo que ainda não tenham se candidatado, vão receber as três parcelas. O prazo para pedir o auxílio emergencial termina em 2 de julho.

“Quem, eventualmente, teve qualquer problema e não recebeu, fique tranquilo. Determinação do presidente e da lei é que as três parcelas estão garantidas para todos”, afirmou Onyx.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia