Rio Grande do Sul Oito projetos que investirão R$ 44 milhões no RS recebem benefício do Fundopem

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O benefício é concedido a empresas que realizem projetos que resultem na implantação ou expansão de unidades industriais, gerando empregos e riqueza ao RS. Foto: Marcos Santos/USP Imagens O benefício é concedido a empresas que realizem projetos que resultem na implantação ou expansão de unidades industriais, gerando empregos e riqueza ao RS. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Na mais recente reunião do Conselho Diretor do Fundopem (Fundo Operação Empresa do RS), ligado à Sedetur (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo), foram aprovados oito projetos para receberem benefícios da modalidade. São investimentos que somarão R$ 44 milhões, com previsão de gerar 128 postos de trabalho no Estado.

Os projetos aprovados são de diferentes setores da indústria, desde petroquímico e de plásticos até grãos e laticínios. Entre os quais, se destaca o segmento farmacêutico, com investimento de R$ 25 milhões.

“O Fundopem é um grande programa que o Rio Grande do Sul tem para a busca de investimentos e a geração de emprego no Estado. Eu não tenho dúvida de que quanto mais nós pudermos sedimentar este programa com transparência e facilitar o acesso das empresas nós poderemos ter um um avanço ainda maior na geração de renda de investimentos e de emprego”, afirma Rodrigo Lorenzoni, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Realizada em 21 de maio, foi a segunda reunião do Conselho em 2020, sendo que pela primeira vez o encontro ocorreu por videoconferência, em razão da pandemia de coronavírus, contando com a participação de 11 conselheiros. Os projetos foram aprovados por unanimidade e agora entram na fase de comprovação dos investimentos previstos para posterior utilização do benefício fiscal. Todas as decisões foram publicadas no Diário Oficial do Estado do dia 3 de junho.

No encontro também foi aprovada resolução que concede prazo adicional às empresas para entrega de projetos ou comprovação de investimentos, devido à crise ocasionada pela pandemia.

Em 2020, já foram aprovados 18 projetos no Fundopem, que totalizam R$ 125 milhões em novos investimentos no Estado, com previsão de gerar 261 novos empregos.

Como funciona o benefício

O Fundopem é um instrumento de parceria entre o governo do Estado e a iniciativa privada, com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico, integrado e sustentável.

O apoio vem por intermédio do financiamento parcial do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) devido e gerado pelas empresas. O programa se trata do principal mecanismo de atração de investimentos do Estado. O benefício é concedido a empresas que realizem projetos que resultem na implantação ou expansão de unidades industriais, gerando empregos e riqueza ao RS.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul