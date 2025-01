Rio Grande do Sul Oitocentos quilos de alimentos impróprios para o consumo são apreendidos no litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

Produtos sem indicação de procedência, com validade vencida, alimentos fora da temperatura adequada e problemas na rotulagem foram as principais irregularidades encontradas

Cerca de 800 quilos de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos e inutilizados em Imbé, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. A operação, realizada por agentes da força-tarefa do Programa Segurança dos Alimentos do MP (Ministério Público), ocorreu em quatro supermercados e uma padaria, na segunda-feira (20).

Produtos sem indicação de procedência, com validade vencida, alimentos fora da temperatura adequada e problemas na rotulagem foram as principais irregularidades encontradas pelos agentes da fora-tarefa nos estabelecimentos. Foram apreendidos também, de forma cautelar, unidades de álcool com venda proibida em mercados. O MP não divulgou os nomes dos estabelecimentos fiscalizados.

Também participaram da operação representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Imbé, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, da Delegacia do Consumidor e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

