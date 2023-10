Geral Oktoberfest é suspensa pela segunda vez em Blumenau após novo alerta de enchente

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Imagem mostra o tradicional desfile de abertura na 38ª edição da Oktoberfest. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A programação dessa quinta-feira (12) da Oktoberfest de Blumenau (SC) foi suspensa em razão das fortes chuvas que castigam Santa Catarina há dias e que deixaram o município sob risco de inundação. Essa foi a segunda vez que a festa foi interrompida pela prefeitura somente nesta edição.

Segundo a Defesa Civil de Blumenau, o cenário climático é de chuva persistente e de risco de elevação do Rio Itajaí-Açu.

“A decisão foi tomada para evitar que os visitantes tenham dificuldades em retornar para casa ou locais de hospedagens, pois podem haver pontos de alagamentos pela cidade”, informou a prefeitura.

A previsão é que o evento retorne nesta sexta-feira (13), a partir das 18h, com a programação normal. “Vale ressaltar que a festa foi estendida até o dia 29 de outubro. As pessoas que compraram ingressos antecipadamente para esta quinta-feira, dia 12, poderão, excepcionalmente, utilizar na sexta-feira, dia 13, ou solicitar o reembolso integral.”

O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, recebeu na quarta-feira (11), a visita dos ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e do Meio Ambiente, Marina Silva, após a enchente que atingiu o município no último fim de semana. O encontro teve ainda a presença do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, da vice-prefeita Maria Regina Soar, além de autoridades como o Secretário Nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolff, e o diretor interino da Agência Nacional de Águas (ANA), Maurício Abijaodi, entre outros.

Recursos para essas obras foram um dos pleitos apresentados pelo prefeito em reunião realizada com os ministros e o governador. “Os deslizamentos foram a principal ocorrência durante as chuvas e são hoje nossa principal preocupação Por isso, solicitamos ao Ministério da Integração R$2,5 milhões para que possamos viabilizar as ações de resposta imediata nessas localidades afetadas. E na próxima semana, pretendemos enviar os projetos que já temos para obter recursos do PAC Encostas, para obras de maior complexidade”, declarou Hildebrandt. Outros dez prefeitos da região do Vale Europeu participaram da reunião e também apresentaram suas demandas. Blumenau e todo o Vale do Itajaí sofrem com os temporais que caem em quase todo o Estado desde o início de outubro.

Santa Catarina

O governador Jorginho Mello encerrou a agenda de trabalho deste feriado de 12 de outubro, por volta das 23h, depois de convocar uma reunião para atualizar as últimas informações sobre as consequências das fortes chuvas que atingiram o Estado desde a semana passada.

“Temos um grande trabalho pela frente que é de reconstrução de tudo que foi perdido. Estamos com toda a equipe de Assistência Social e da Saúde também reforçando o atendimento às famílias”, disse o governador, que reforçou o pedido de vigilância: “Ainda pedimos atenção da população com os deslizamentos e enchentes. Determinei a minha equipe força total para que possamos passar por esse momento difícil.”

O relatório mais recente da Defesa Civil de SC, divulgado na noite dessa quinta-feira (12), apontava que subiu para 142 o número de municípios com ocorrências relacionadas às chuvas no Estado. Destes, 112 emitiram o decreto de situação de emergência. São contabilizados, desde o último dia 4 de outubro, registros de chuvas intensas, alagamentos, deslizamentos e granizo que atingiram residências, estradas e centros urbanos em diversas regiões.

Previsão do tempo

Nesta sexta-feira (13), ainda há condições para chuva fraca entre o Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e norte do Estado devido ao fluxo de umidade do oceano em direção à costa provocado por uma área de alta pressão. Já no Grande Oeste, o mesmo sistema mantém o tempo nublado. Apesar de as chuvas cessarem, o risco continua alto a muito alto para ocorrências como deslizamentos e inundações graduais. As temperaturas no amanhecer ficam relativamente baixas em comparação aos dias anteriores, com mínimas abaixo de 5°C na serra e entre 9°C e 12°C no Grande Oeste e Planalto Norte.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/oktoberfest-e-suspensa-pela-segunda-vez-em-blumenau-apos-novo-alerta-de-enchente/

Oktoberfest é suspensa pela segunda vez em Blumenau após novo alerta de enchente

2023-10-12