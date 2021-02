Últimas Óleo de fritura pode ser entregue em 77 pontos de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2021

Coloque o óleo de cozinha em recipientes como garrafas de plástico ou vidro, e leve até um dos pontos. Foto: Antônio Maciel/PMPA

O descarte do óleo de fritura usado nas cozinhas é um dos desafios da Prefeitura de Porto Alegre. O material pode ser descartado em um dos pontos distribuídos na cidade para o recebimento deste resíduo. Por meio de um convênio do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) com a empresa Ecológica, Porto Alegre conta hoje com 77 PEOF (Postos de Entrega de Óleo de Fritura). A lista pode ser acessada no site do DMLU.

O material, por ser menos denso que a água, forma uma película sobre ela, o que provoca a retenção de sólidos, entupimentos e problemas de drenagem quando colocados em pias ou vasos sanitários, que são redes coletoras de esgoto. Nos arroios e rios, a película formada pelo óleo de cozinha dificulta a troca de gases entre a água e a atmosfera, causando a morte de peixes e outros seres vivos que necessitam de oxigênio. Apenas um litro de óleo é capaz de contaminar um milhão de litros d’água.

Como entregar o óleo de fritura no PEOF

Reserve o óleo de cozinha usado em sua casa, colocando em recipientes como garrafas de plástico ou vidro, e leve até um dos PEOF. O óleo recolhido nestes pontos é transformado em biodiesel, dando um destino ambientalmente correto ao resíduo e preservando o meio ambiente.

Vídeo

O correto descarte do óleo de fritura usado nas cozinhas é o tema do terceiro episódio da série “Faça por Você. Faça pela Cidade”, da Prefeitura de Porto Alegre. Os vídeos, de curta duração, apresentam profissionais ensinando práticas simples para auxiliar nos cuidados com a cidade. Neste episódio a supervisora operacional do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), Alessandra Nogueira Pires, ensina como descartar de forma ambientalmente correta este resíduo. As gravações foram realizadas na sede do DMLU pela equipe de imagens da prefeitura.

