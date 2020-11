Leandro Mazzini Olho na tela

Por Leandro Mazzini | 6 de novembro de 2020

Os apoios eleitorais em vídeo do presidente da República, Jair Bolsonaro, estão na mira de opositores em Brasília. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

Os apoios eleitorais em vídeo do presidente da República, Jair Bolsonaro, estão na mira de opositores em Brasília, que estudam cada cenário para achar brecha para denunciá-lo por abuso de poder. Até ontem, nada oficialmente, mas advogados eleitorais de partidos buscam imagens nas quais ele esteja dentro do Palácio do Planalto ou do Palácio da Alvorada pedindo apoio a candidatos aliados. Os vídeos são distribuídos via whatsapp pelo staff do presidente para alguns poucos candidatos os quais ele apoia Brasil adentro.

Lobo velho

Não é um movimento solitário o protagonismo do vice-presidente, General Mourão, nas críticas recentes a Bolsonaro, contrariando o chefe. A caserna o incita, discreta.

Corneta

Militares – e são milhares deles, já – que ocupam cargos do primeiro a terceiro escalões na Esplanada temem perder seus empregos para apadrinhados dos partidos do Centrão.

Jeito B

Bolsonaro esboça minirreforma ministerial para fevereiro. Pelo menos três ministérios terão mudanças – e muita gente do quepe vai rodar. E na lista há nomes desconhecidos para os comandos das pastas.

Vergonha

Com centenas de milhões de reais no Orçamento anual, o STJ mostrou um pouco do que é o Judiciário brasileiro: muita pompa, sedes bonitas, togas lustradas e nenhuma segurança digital. Hackers invadiram os arquivos do Tribunal e criptografaram tudo. Até ontem à noite, os técnicos de força-tarefa das Cortes não sabiam como resolver.

Vírus judicial

O hackeamento do STJ já rendeu extra-Corte. Alguns brasileiros receberam e-mails, com origem duvidosa, avisando de processos na Corte e um link com vírus. Pior, os hackers poderão ter acesso a processos sigilosos e até quem é investigado pela PF.

Apagão

Situação continua crítica no Amapá, com todo o Estado sem energia desde terça à noite. Povo busca água no rio Amazonas para banho e para cozinhar. Água mineral esgotada nas gôndolas. Mercados e açougues perderam carnes e perecíveis. Gerador do hospital estadual em Macapá é velho e requer cuidados. Torres de celulares, que operam com bateria estática, também podem falhar nas próximas horas.

Energia humana

A força-tarefa de vários órgãos prometia para ontem à noite o restabelecimento de pelo menos 50% da energia no Estado, após incêndio que atingiu casa de máquinas na hidrelétrica Coaracy durante um temporal, que causou o apagão.

Frevo eleitoral

Até o dia 15, muita novidade pode acontecer na eleição no Recife. Reuniões secretas e muita matemática são utilizadas para que um dos adversários de João Campos (PSB) vá para o 2º turno. Outra novidade deve ser a presença do deputado federal, Túlio Gadelha (PDT) no palanque de Marília Arraes (PT).

Gol contra

Um ex-empregado de multinacional brasileira perdeu ação em que pedia indenização por ter se machucado numa partida de futebol no Chile, em confraternização de colaboradores. A Segunda Turma do TRT da 21ª Região (RN) não reconheceu acidente de trabalho, evidente. Ele já tinha recebido, também, mais de R$ 230 mil do seguro.

2020 pra esquecer

Não bastassem as notícias ruins deste ano até aqui, mais essa contra o meio ambiente. Criado em 2004, foi extinto pelo Governo da Paraíba (e endossado pela Assembleia Legislativa) o Parque do Repentista Juvenal de Oliveira, em Campina Grande.

Melhor destino

Portugal é tetra. A querida terra mãe ganhou novamente o World Travel Awards, edição Europa. O país queridinho dos brasileiros foi escolhido como o principal destino turístico do continente pelo quarto ano seguido.

OAB Mulher

Ao contrário do publicado ontem, a OAB nacional se posicionou, sim, sobre o caso da sentença do estupro contra a jovem Mariana Ferrer – humilhada pelo advogado de defesa do acusado, sob vista grossa do juiz (já denunciado ao CNJ). A Comissão Nacional da Mulher Advogada soltou nota de repúdio.

